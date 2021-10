ERC tanca «in extremis» un acord pel català i no vetarà els pressupostos de Sánchez

La insistència amb la llei de l'audiovisual

El govern espanyol ha aconseguit frenar en temps de descompte l’de l’Estat que ERC tenia ja redactada. En un moviment a darrera hora, els socialistes s’han compromès, segons expliquen els republicans, a garantir un percentatge de protecció del català a la, una de les principals exigències que feien els republicans per avenir-se a negociar i no entorpir la tramitació dels comptes. Amb la decisió d'ERC, clau per a, els pressupostos tenen garantit que superaran el primer examen al Congrés el pròxim dijous.Lesentre el PSOE i ERC s'han mantingut fins al darrer minut. El govern espanyol intentava evitar que ERC presentés l'i fins i tot els republicans han ajornat una hora l'inici de la reunió de la seva direcció per prendre la decisió definitiva en base a la darrera resposta rebuda de la Moncloa. De fet, aquesta negociació ha anat en paral·lel a la que el PSOE ha mantingut amb el PNB que, com Bildu, ha declinat també entorpir la tramitació després de tancar acords. Junts i la CUP ja van presentar aquest dijous l'esmena a la totalitat i, malgrat que el PP i Vox també la presenten, el govern té la majoria garantida amb els mateixos partits que van afavorir la investidura de Sánchez.El portaveu d'ERC al Congrés,, ha explicat públicament que l'acord tancat amb el PSOE passa per garantir una quota de protecció del català a la llei de l'audiovisual, que s'ha d'aprovar abans de finals d'any. Tot i això, no ha determinat el percentatge, que continuarà negociant-se amb els socialistes. "Ens juguem un sector industrial sencer, 26.000 llocs de treball", ha advertit Rufián, que ha subratllat que l'aprovació d'aquesta llei dependrà dels vots d'ERC i que, per tant, utilitzaran aquesta força negociadora per fixar el percentatge.Els republicans també han assegurat que no han negociat amb la vicepresidenta, de qui depèn la llei i contrària fins ara a establir quotes de protecció de les llengües cooficials. De fet, fonts coneixedores de la negociació expliquen que el ministre de la Presidència,, ha estat un dels interlocutors clau per desllorigar la situació."Hi haurà quota i la negociarem i la pactarem nosaltres", ha insistit Rufián. Una altra de les reclamacions ERC erade l'anterior acord de pressupostos. Segons el portaveu al Congrés, hi haurà una transferència "immediata" de 18 milions d'euros per a beques i ajuts a l'estudi, s'accelerarà el traspàs de l'ingrés mínim vital i s'ha concretat la creació d'un corredor humanitari.Aquest dijous al vespre, el president de la Generalitat va tornar a insistir que el blindatge del català en la llei audiovisual era unaperquè ERC entrés a negociar els pressupostos de l'Estat. "No és una qüestió per frivolitzar, la llengua catalana és una qüestió fonamental per la societat catalana", va defensar en una entrevista a ETB.Un dels problemes amb els quals estava topant l'independentisme en les converses dels últims dies era la poca predisposició del govern espanyol a incloure quotes de català a la nova llei de l'audiovisual. La ministra de va assenyalar en una entrevista a TVE que fer aquesta exigència és "partidista" . Robles, en aquest sentit, va afirmar que els pressupostos estatals estan pensats per a la recuperació econòmica amb els fons europeus, i "no comprèn" que els republicans plantegin reivindicacions sobreDe portes endins, el PSOE dona per descomptat que els deacabaran aprovant els comptes i resten importància a la presentació de l'esmena perquè aquesta pot ser retirada abans de la votació la setmana que ve. Amb tot, els de la sala de comandament del carrer Calàbria avisaven:. Ho diuen en referència als del 2019, quan la presentació de l'esmena a la totalitat d'ERC -i els càlculs electorals de Sánchez- van precipitar el final de la legislatura i la convocatòria d'eleccions. El president del govern espanyol, de fet,a totes les forces polítiques -missatge per als republicans i el PNB, socis fins ara fiables- per no torpedinar les comptes. La, aposta estratègia de Pere Aragonès i Sánchez, quedaria tocada.

