Junts esmena a la totalitat els pressupostos estatals i pressiona ERC

Contactes d'última hora entre ERC i el govern espanyol

ja ha registrat l'als pressupostos generals de l'Estat. Així ho ha anunciat aquest dijous a la tarda, cap de files de la formació al Congrés dels Diputats. "Votar a favor dels comptes és fer-ho a favor que a Catalunya només arribin la meitat dels recursos que estan previstos", ha apuntat Nogueras. "El govern de l'Estat no compleix els acords", ha indicat en referència a l'entesa a la qual va arribaramb els pressupostos de l'any passat. "Apostem per no ser ingenus i per ser exigents. Hem de fer servir tota la força que tenim", ha ressaltat Nogueras, que també. Ho decidiran al límit i posen com a condició el blindatge del català en l'audiovisual. La, tercer actor independentista al, també esmena els comptes., cap de files al, ha estat l'encarregat d'explicar les cinc condicions que Junts posava per negociar els pressupostos abans del tràmit de les esmenes a la totalitat. Dues d'elles tenen a veure amb el finançament:-almenys 1.500 milions d'euros per al 2022- i cogestió dels, carpeta pactada per ERC l'any passat i que no s'ha complert; blindatge delen la nova llei de l'audiovisual; mecanisme de compliment de lespactades; i, per últim, el traspàs complet dedavant el funcionament deficient de la infraestructura. Fins ara, ha indicat Nogueras, el govern espanyol no ha tingut "voluntat real" de negociar.La portaveu de Junts a Madrid ha constatat que no ha existit, fins ara, un front comú a Madrid amb ERC per tractar les esmenes a la totalitat. De fet, ha indicat que s'ha demanat, i "no ha estat possible". "Fa molt temps que demanem aquesta coordinació", ha apuntat Nogueras, que ha remarcat l'absència d'avenços significatius en totes les carpetes reclamades des de Junts. "Tenim voluntat de negociar, però", ha apuntat Cleries. Al mateix temps, Nogueras ha retret al govern espanyol "actuant a última hora" per facilitar "molles" que permetin la tramitació. "Això és molt poc seriós", ha insistit.L'executiva de Junts s'ha reunit aquest matí de manera extraordinària amb presència de, conseller d', i també dels representants a Madrid. Giró és un dels principals negociadors del partit en les converses, amb interlocució directa tant amb, ministre de la Presidència;, ministra d'Hisenda; i, vicepresidenta primera i titular d'Economia. És la primera vegada des de la moció de censura del 2018 que l'espai de Junts s'implica a fons en una negociació de primer ordre al. De fet, Nogueras ha indicat que aquesta setmana han rebut per primera vegada laal llarg dels dos últims anys de legislatura.Un dels problemes amb els quals està topant l'independentisme en les converses dels últims dies és la poca predisposició del govern espanyol a incloure quotes de català a la nova llei de l'audiovisual. La ministra de ha assenyalat en una entrevista a TVE que fer aquesta exigència és "partidista" . Robles, en aquest sentit, ha afirmat que els pressupostos estatals estan pensats per a la recuperació econòmica amb els fons europeus, i "no comprèn" que els republicans plantegin reivindicacions sobre"Hi ha d'haver moviments", ha reivindicat des d'ERC la seva secretària general adjunta,, en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE. "No n'hi ha prou amb paraules, i creiem que hi ha temps entre aquesta tarda i demà divendres", ha indicat la dirigent republicana. ERC reclama que el PSOE compleixi amb els acord als quals va arribar en el marc dels anteriors comptes estatals, que els d'van validar. La gestió dels fons europeus, per exemple, és un dels aspectes que no han cristal·litzat. Elshan continuat al llarg de tot dijous, segons diverses fonts.De portes endins, el PSOE dona per descomptat que els deacabaran aprovant els comptes i resten importància a la presentació de l'esmena perquè aquesta pot ser retirada abans de la votació la setmana que ve. Amb tot, els de la sala de comandament del carrer Calàbria tornen a avisar:. Ho diuen en referència als del 2019, quan la presentació de l'esmena a la totalitat d'ERC -i els càlculs electorals de Sánchez- van precipitar el final de la legislatura i la convocatòria d'eleccions. El president del govern espanyol, de fet,a totes les forces polítiques -missatge per als republicans i el PNB, socis fins ara fiables- per no torpedinar les comptes. La, aposta estratègia de Pere Aragonès i Sánchez, quedaria tocada.Els pressupostos generals de l'Estat no són els únics que s'estan debatent de portes endins en clau independentista. També els comptes catalans es troben en marxa, i en aquest cas els suports tampoc estan garantits. La, per ara, es manté allunyada de la seva aprovació -en el seu full de ruta hi apareix la possibilitat de demorar l'entrada en vigor dels comptes elaborats per Giró-, i en l'horitzó hi apareix el En una entrevista a NacióDigital , el seu líder al Parlament,, assegura que, si depèn dels socialistes, Catalunya disposarà de nous comptes. "Ser alternativa d'un govern no està en contradicció amb", assenyala Illa.

Esmena a la totalitat dels pressupostos estatals per part de Junts by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor