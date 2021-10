10.000 treballadors públics es manifesten a Barcelona per reclamar estabilitat

Discrepàncies en les xifres

Canvis en la tramitació

Ladel sector públic per denunciar l'abús dels interins i reclamar l'estabilització de les plantilles està tenint un seguiment desigual a. Les dades oficials del Govern apunten que l'han seguit un 7,13% dels treballadors. Els sindicats convocants –– asseguren que el seguiment "no és homogeni, però en cap cas és anecdòtic".La mobilització més massiva de la jornada ha sigut la manifestació pel centre de Barcelona. "" o "" o "", són alguns dels crits que s'han sentit a la marxa. La manifestació, que ha sortit de plaça Urquinaona en direcció plaça Sant Jaume, ha aplegat 10.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Els organitzadors han elevat la xifra fins als 25.000 manifestants.La Generalitat ha informat que la jornada s'ha desenvolupat sense incidents i que 13.436 empleats, un 7,13% de la plantilla, ha fet vaga, segons les dades de les dotze del migdia. La participació ha sigut més alta al Departament(17,45%) i a(12,59%). En nombres absoluts, el col·lectiu que més s'ha mobilitzat és dels professors, amb 12.185 vaguistes.Aquestes xifres no concorden amb les que han calculat els sindicats convocants, que defensen que la protesta ha sigut més àmplia i les dades del Govern "no són reals", segons la portaveu de la IAC,. La IAC, que és majoritari a la Generalitat, xifra en unla participació a educació i una l'administració. D'altra banda, la CGT encara eleva més el seguiment, que asseguren que ha sigut "majoritari" entre els interins que podien fer vaga, amb una mobilització a ensenyament entre eli eli a l'administració pública municipal delEls sindicats convocants, entre els quals no hi hao la, denuncien que a l'administració la taxa de temporalitat és d'un 30% de mitjana, quan hauria de ser del. En alguns departaments, aquests percentatges s'enfilen fins a més de la meitat. Les organitzacions sindicals consideren que aquests contractes es troben en frau de llei perquè fa més de tres anys que treballen a l'administració sense haver pogut optar a una plaça, perquè no es convocaven exàmens.Ara, després d'una sentència de la, el govern espanyol ha promogut un decret llei per reduir la temporalitat que es troba en tràmit parlamentari. Els sindicats reclamen als partits que canviïn la proposta de tirar endavant oposicions extraordinàries i que optin per un concurs de mèrits que garanteixi una plaça fixa als interins amb més de 3 anys d'antiguitat sense noves oposicions.Des del de la CGT, la delegada d'Ensenyament,, ha demanat a la classe política que apliqui l'article 61.1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), que permet estabilitzar els interins. Jové ha acusat l'administració pública de ser la "culpable" de la situació que viuen els treballadors per no haver convocat les places quan tocava. "Ens volen passar la responsabilitat a totes les interines", ha dit la delegada d'Ensenyament de la CGT.Per la seva banda, el secretari d'organització estatal d'administració pública de la CGT,, ha recordat que la "lluita" dels treballadors interins "no és d'ara" i, en aquest sentit, ha reiterat que és "una vergonya" la "temporalitat crònica enquistada" que hi ha a les administracions. "Les nostres reivindicacions són molt clares, i les intencions del govern espanyol, per desgràcia, també", ha assegurat.Al seu torn, la IAC ha demanat als partits que vegin que el moment és "excepcional" i que cal tirar endavant un concurs de mèrits o un procediment de fixesa per donar"als milers de treballadors en frau de llei i en". "Som els que estem aguantant el país, els que hem aguantat lai hem tirat endavant els serveis públics", ha reivindicat la seva portaveu, Assumpta Barbens.El coordinador de CoBas,, ha criticat que l'administració tingui "més percentatge de treballadors temporals que l'empresa privada" i ha assegurat que el decret conegut com a 'Icetazo' és una "arquitectura jurídica" que té per objectiu "evitar" que els empleats puguin ser fixes. "Denunciem els polítics de tots els colors que estan permetent això", ha subratllat Bel.

