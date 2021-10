HBO Max: les sèries i pel·lícules imprescindibles de la nova plataforma

Les millors sèries originals d'HBO

Les sèries de Warner Brothers

Els protagonistes de Friends, en el retrobament Foto: HBO Max

Documentals imprescindibles

Tota la filmografia de la saga DC

Els protagonistes de Justice League Foto: HBO Max

Produccions espanyoles de categoria

Les sagues de Harry Potter i El Senyor dels Anells

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La nova plataforma -més aviat renovada de la vella HBO- arriba carregada d'un catàleg immens que anirà ampliant-se al llarg de les setmanes. Totes les sèries i pel·lícules de laformen part del nou servei en streaming que ja està disponible des de dimarts d'aquesta setmana.Tots els usuaris que ja disposaven d'un compte d'HBO podran renovar de manera automàtica la seva subscripció,. Les persones que es vulguin subscriure per primer cop gaudiran d'unade descompte per a HBO Max. Des dehem volgut fer un recopilatori de les millors sèries, pel·lícules i documentals que trobareu a la nova plataforma.La cadena HBO és un segell de qualitat per a les sèries. La nova plataforma ofereix un catàleg immens de les seves ficcions televisives: des dels clàssics imprescindibles del canal coma les meravelles actuals que marquen l'agenda del sector comUna de les novetats d'HBO Max és la inclusió (i annexió) de totes les ficcions televisives de la Warner a la nova plataforma. Moltes d'elles formaven part d'altres serveis, com Netflix o Amazon. Ara passen a estar aglutinades a HBO:. A poc a poc aniran afegint més ficcions al servei europeu.Encara que hi hagi altres plataformes amb un catàleg notable de documentals, HBO gaudeix de produccions que fa dècades que triomfen. El seu repertori de temàtiques, true crime i minisèries documentals la converteixen en una de les líders del sector gràcies a títols comCombatre l'hegemonia cinematogràfica de Marvel no és gens fàcil. La seva rival en el món del còmic, DC, va experimentar èxits molt abans que La Casa de les Idees a nivell cinematogràfic però no ha aconseguit consolidar un univers tan compacte com Marvel. Ara bé, des d'HBO Max aglutinen les sèries, ficcions infantils i els films de DC per poder gaudir com mai dels superherois: la trilogia de, totes les sèries de l'Arrowverse (..), Joker, els nous films de DC (), les antigues deo la sèrieHBO Max incorpora un gran catàleg de ficcions fetes a l'estat espanyol. En sèries, triomfen produccions com. En cinema, destaquenLa Warner Brothers té els drets exclusius de dues de les sagues més famoses i amb majors seguidors de la història del cinema contemporani. Les dues adaptacions literàries de fantasia més notòries: les vuit pel·lícules dei els tres films de Peter Jackson d'. Per desgràcia, HBO Max no té la trilogia delal seu catàleg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor