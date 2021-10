El govern espanyol considera «partidista» que ERC reclami blindar el català per negociar els pressupostos

La ministra de Defensa,, ha retret aquest dijous a ERC que pretengui utilitzar la tramitació parlamentària dels(PGE) per al 2022 per treure rèdits polítics i introduir qüestionscom el blindatge del català a la llei audiovisual. En una entrevista a TVE, Robles ha afirmat que aquests són uns pressupostos per a la recuperació econòmica amb els fons europeus, i per tant "no comprèn" que els republicans plantegin reivindicacions "en clau partidista" sobre un tema "que no té res a veure amb els pressupostos".Les manifestacions arriben a 24 hores que expiri –aquest divendres a les 14h- el termini per a la presentació d'. ERC ja està preparant el text que presentarà davant una eventual manca d'acord, un cop el govern espanyol ha apuntat a través de diversos ministeris que no veu factible assolir una entesa per blindar el català a la llei audiovisual ni ara ni abans que es votin les esmenes a la totalitat els dies 2 i 3 de novembre. De fet, en una entrevista a NacióDigital, el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, tampoc garanteix que s'arribi a una entesa en aquest termini. Robles ha afirmat que "no concep" que els republicans condicionin els comptes a aquesta qüestió. "Aquests pressupostos són bons per afavorir els més vulnerables", i "els altres temes partidistes tenen altres marcs de diàleg". Ha afirmat que "entén" que ERC reivindiqui una la producció audiovisual, però ha afegit: "Em sorprendria que quan tenim uns pressupostos en clau social es pugui condicionar a aquesta qüestió. En política no es pot estar amb plantejaments personals o partidistes".

