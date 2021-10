​El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló projectarà totes les pel·lícules de forma presencial i en línia

"Alta qualitat", molta participació i molts estrenes

Presència catalana

Rècord de films a la sessió de natura i muntanya

Joan Salarich a la roda de premsa de la presentació de la 39a edició Foto: Josep M Montaner.

L'Antàrtida, la protagonista

La torellonenca Ingrid Picanyol s'ha tornat a encarregar de la creació del cartell del festival. Tal com ha explicat a la roda de premsa, la imatge pretén "ser una crida a l'acció" i "generar més preguntes que respostes". Cada cartell, diferent l'un de l'altre, està tacat per representar l'arribada de l'aigua si es desglacés l'Antàrtida. Una imatge de col·lapse.

Tornen també les exposicions, xerrades i altres activitats

Un Torelló Mountain Wines "reforçat"

dea Osona, tornarà a projectarde forma presencial. Però aquesta 39a edició, que es farà del 12 al 21 de novembre, també ha incorporat la possibilitat de veure-les en línia. Per tant, per primera vegada, els 47 films que opten a endur-se laes podran veure tant a la pantalla gran del teatre Cirvianum i del Casal de Torelló, com "des de la butaca de casa". Així ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa el director del festival,Tal com ha apuntat enguany s'aposta per uni es manté l'aposta de la plataforma digital ( online.torellomountainfilm.cat ), que l'any passat va substituir totes les projeccions del festival a causa de la pandèmia de la Covid. Salarich ha destacat que aquesta nova forma té l'ambició de sumar públics, però no sense oblidar que "la raó de ser" del festival ésL'alcalde de Torelló,, ha destacat que el festival és una "excusa" per situar el municipi al mapai presentar-se amb una carta molt potent. En aquest sentit, el director de la Zona Osona i Vallès Oriental de BBVA, Víctor Blasco, i la directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Belén Latorre, han subratllat la internacionalitat i el prestigi del festival, i també han reiterat la seva aposta per laEl director del certamen ha apuntat que s'ha mantingut el nombre de lesper format part de la secció competitiva: un total de 127 films. És el cinquè millor registre de la seva història. També ha destacat que les 47 que es projectaran (i que opten al premi) són d'una"molt alta".A més, ha explicat que els films provenen de 17diferents i alguns d'aquests seran estrenes. Tots es podran veure per primera vegada a l'Estat, però n'hi ha d'altres comel muntatge que signa l'italià Tommaso Biondi, que es projectarà per primer cop a escala mundial. També s'hi podran veure les produccions(Nova Zelanda),(Brasil),(Mèxic) i(Estats Units), que s'estrenaran durant el festival per primera vegada a Europa.De les pel·lícules que opten endur-se la, tres porten segell català: Vanesa Freixa i Pepe Camps signen el documental, sobre la controvertida reintroducció de l'os bru al Pirineu. D'altra banda, el fotògraf i realitzador Álvaro Sanz porta a Torelló la pel·lícula, on tres joves amb discapacitat intel·lectual pugen fins al camp base de l'Everest. També el reconegut escalador barceloní Toni Arbonès, a través del curtmetratgeensenya una de les zones d'escalada catalana més conegudes del món: Siurana.L'entrega de les Flors de Neu de Plata i la Flor de Neu d'Or, en vuit categories diferents, es farà el dissabte 20 de novembre. Després es projectarà el film guanyador.Per primera vegada, tal com ha destacat Salarich, s'ha assolit la xifra més elevada en la sessió natura i muntanya, i s'ha igualat a la sessió de tipus esportiu. Per tant, enguany es projectaran 14 films especialitzats al cinema El Casal, sobretot sobre "el canvi climàtic" i "l'efecte de la pandèmia".L'serà l'eix temàtic de l'edició d'enguany. Tal com ha remarcat Salarich és el continent on "els efectes del canvi climàtic són més evidents". Precisament, l'inaugural serà un viatge cinematogràfic per conèixer l'Antàrtida.L'oceanògrafa Marta Estrada, una de les primeres catalanes a trepitjar aquest continent, conversarà amb dos altres coneixedors del tema: el geògraf i alpinista Francesc Sàbat i l'oceanògraf Rafel Simó. El pianista Josep Maria Cols els acompanyarà interpretant peces en directe i també hi intervindrà l'artista plàstic Eudald Alabau.A l'edició d'enguany també tornen lesque l'any passat es van haver de suspendre per la Covid. Es tracta de les, xerrades o espectacles. La biblioteca Dos Rius, on s'ha portat a terme la roda de premsa d'aquest dimecres, a més d'una exposició, acollirà un taller de crítica cinematogràfica, una conferència sobre l'Antàrtida, una xerrada sobre l'experiència d'expedicions a aquest continent glaçat o les hores del conte.Per als més petits hi haurà l'espectacle de màgia i titelles De l'Àrtic a l'Antàrtida. El protagonista és un ocell que cada any fa aquest recorregut pels dos pols. Es vol conscienciar sobre la importància de tenir cura del medi ambient.Finalment, tal com ha destacat Salarich, eltorna "reforçat" de la pandèmia. Enguany s'ofereix una doble proposta. La plaça Nova acollirà de nou més d'una vintena de cellers d'arreu del territori. I paral·lelament, després de l'èxit de l'any passat, es faran dues sessions deal teatre Cirvianum.

