El paper de Biden a la cimera del clima dirà si Glasgow reprèn el camí de París

Avaluar els compromisos de París

Concreció i ambició en els plans per reduir les emissions

El paper dels Estats Units

L'avís més dur dels científics

No hi ha el comodí de la pandèmia

Catalunya i Barcelona també seran a la cimera

Pere Aragonès i Teresa Jordà, en l'acte «Compromís 2030, Horitzó 2050» Foto: ACN / Aina Martí

L'agenda catalana a Glasgow

Dissabte 6 de novembre

- Presentació oficial de la Declaració de Glasgow d'Alimentació i Clima

- Gala de l'Under2 Leaders'



Diumenge 7 de novembre

- Comitè executiu de l'Under2 Coalition

- Assemblea general de l'Under2 Coalition

- Reunió dels membres europeus de l'Under2 Coalition

- Trobades bilaterals amb el govern d'Escòcia i de la Bretanya

- Trobada de ministres dels 4 Motors per Europa: Catalunya, Baden-Württemberg (Alemanya), Llombardia (Itàlia) i Alvèrnia-Roine-Alps (França).

- Trobada de catalans a la COP26



Dilluns 8 de novembre

- Acte Under2: States and regions for the Climate Decade

- Trobada bilateral amb la ministra de Flandes



A partir d'aquest diumenge i fins al 12 de novembre, tindrà lloc lade les Nacions Unides, la vint-i-sisena cimera del clima que en aquesta ocasió se celebrarà a la ciutat escocesa de, i que es presenta com a decisiva després que l'any passat no es pogués celebrar per laAvaluar la implementació delsdel 2015, concretar els plans i els objectius de cada país, reconduir el paper dels Estats Units en l'era, no excusar-se en el comodí de la pandèmia, i la presència d'unaa Glasgow seran algunes de les claus més rellevants de la cimera.La cimera del clima celebrada ael 2015 és considerada la primera en la qual hi ha compromisos específics de tots els països participants per lluitar contra l'emergència climàtica. El principal acord d'aquella trobada va ser mantenir l'augment de la temperatura global per sota dels 2 °C, i posar tot l'esforç perquè aquest augment fos dels 1,5 °C.La vigència d'aquest acord va començar el 2020, un cop va finalitzar el, i com que l'any passat la cimera va quedar ajornada per la pandèmia, aquest any serà el primer en què es podrà avaluar si els països estan en la línia d'actuar en el sentit que manaven els acords assolits ara fa sis anys.Les dades del(PNUMA) no fan pensar que els països estan complint amb el compromís dels 2 °C, ni tampoc evidentment amb el dels 1,5 °C. Els esforços actuals dels països, segons aquest òrgan de l'ONU, limitaran l'augment global en. Molt lluny, per tant, del que es va acordar a París.En l'anterior cimera del clima , celebrada a, les parts no es van posar d'acord sobre la quantificació i la sincronització dels plans nacionals, que s'han d'actualitzar cada cinc anys. A la cimera d'aquest any només 13 països venen amb els deures fets respecte a l'actualització d'aquests plans. La majoria d'ells necessiten ser més concrets i més ambiciosos.I és que les previsions no són gens optimistes. Segons l'informe de la Bretxa d'Emissions 2021, publicat fa pocs dies i que també elabora el PNUMA , els compromisos i plans dels països per al 2030 només eviten el 7,5% addicional de les emissions anuals de gasos efecte hivernacle previstes per aquest any, mentre que l'objectiu marcat a París va del 30% al 55%, i com a camí per arribar a l'objectiu de l'augment dels 1,5 °C.La relació entre elsi l'emergència climàtica ha estat molt complicada en els últims anys. En aquests històrics acords de París, un país governat encara per l'administració de Barack Obama va ser un dels 195 signants. Ara bé, una de les promeses estrelles de-negacionista confés del canvi climàtic- només arribar a la Casa Blanca va ser la de treure els Estats Units de l'acord i així ho va acabar fent el novembre de 2020.La primera decisió deen arribar a la presidència del país, però, va fer un gir complet a la política seguida per Trump. De fet, la primera decisió de l'exvicepresident d'Obama -presa el mateix dia en què va accedir al càrrec- va ser retornar els Estats Units dins d'aquest acord. El mateix Biden serà un participant actiu de la cimera d'aquestes dues pròximes setmanes. I és que el compromís estatunidenc amb el canvi climàtic no és menor, ja que és el segon país del món que més contamina, només per darrere de la Xina.Els experts sobre el clima ja van alertar el passat mes d'agost que els acords assolits a París no eren suficients per aturar els efectes del. En un dels informes més durs publicats sobre les conseqüències de no cuidar el planeta, s'exposa un escenari caòtic de futur, però també de present, amb un augment de la temperatura global, del nivell del mar i mésAixí doncs, entre lessi no s'actua ja, hi havia un augment generalitzat de les temperatures dea finals de segle. A més, també es parlava que es multiplicarien els desastres naturals i els fenòmens meteorològics violents. En aquest sentit, a la zona del Mediterrani a la qual pertany Catalunya es preveien mési més intenses, iEn un inici es pensava que eldurant els primers mesos de la Covid hauria servit per reduir les emissions de gasos contaminants des de llavors. El raonament era simple: si s'atura o es disminueix l'activitat humana, es redueix l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i el planeta guanya anys de vida.Doncs no, la pandèmia no va endarrerir l'avenç del canvi climàtic, segons un informe de l'ONU . Un any i mig després de l'inici de la Covid, no hi ha indicis d'un creixement més ecològic, ja que les emissions de-que es van relaxar durant el confinament- estan augmentant de nou mentre les mesures per frenar el virus s'han anat relaxant i l'activitat econòmica i social s'ha anat reprenent.Aquesta és la principal conclusió d'un informe de lespublicat el passat mes de setembre, en el qual s'avisa que la concentració deen l'atmosfera segueixen a uns nivells mai vistos i que condemnen el planeta a "un perillós escalfament" en el futur més immediat.A més, entre les altres reflexions de l'estudi, s'explica que cada cop és més probable que les temperatures en diversos moments de l'any superin el llindar dels 1,5 °C que es marca en els acords climàtics. Per molt que es prenguessinen l'aspecte climàtic, segons l'informe, algunes conseqüències com el creixement delja no es podria frenar i afectarà illes i ciutats costaneres de tot el món.El president, segons ha pogut saber, i la conselleralideraran la delegació catalana que serà a. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha estat protagonista en les últimes setmanes per la modificació del decret de renovables que pretén dotar de més mecanismes de decisió al territori. Catalunya no queda exempta de la corresponsabilitat mundial en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i Aragonès ha reiterat en diverses ocasions que la "" és una de les prioritats delAixí doncs, a més d'Aragonès i Jordà, la delegació catalana la completen, secretària d'Acció Climàtica, i, director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i responsable de mitigació de l'Oficina del Canvi Climàtica. L'agenda oficial de la consellera, a la qual ha tingut accés, és entre el dissabte 6 i el dilluns 8 de novembre. Aragonès hi serà els dos primers dies però, a hores d'ara, encara no té l'agenda tancada.Entre els actes més destacats del Govern hi ha la presentació oficial de lao les diferents reunions dels membres de la, que es tracta d'una comunitat de governs estatals i regionals compromesos amb mantenir l'augment de la temperatura global per sota dels 2 °C i amb l'objectiu d'arribar als 1,5 °C.Elsd'aquesta coalició -que concentren 1.750 milions de persones i el 50% de l'economia global- es comprometen a alguns dels objectius que marcaven Jordà i Aragonès en la conferència de la setmana passada sobre transició energètica, com el d'assolir lesel 2050.Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona,, serà a Glasgow des d'aquest dilluns 1 de novembre i fins al dimecres 3. La capital catalana serà l'única ciutat de l'Estat espanyol que tindrà veu en la trobada, a més de ser l'única ciutat sense un Estat propi reconegut. "ni hi és, ni se l'espera", assenyala una font del consistori municipal.Així doncs, Colau, juntament amb l'alcalde de Londres,, i l'alcaldessa de París,, lideraran la taula de ciutats de la COP26. Barcelona està integrada dins el, una xarxa de gairebé cent ciutats de tot el món disposades liderar la lluita contra el canvi climàtic, i en el marc d'aquesta cimera, Colau n'assumirà laA banda de l’activitat pública vinculada amb la cimera, durant els tres dies que l’alcaldessa de Barcelona serà a Glasgow, també mantindràamb dirigents de diferents ciutats del món. "Per Barcelona, és un moment dels forts, on la ciutat recull els fruits deque ha anat teixint els últims temps", expliquen des del govern de la ciutat.

