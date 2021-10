El relat dels acusats pels sismes del Castor: no assumeixen ni errors ni responsabilitats

Els acusats per les conseqüències de la plataforma Castor mantenen la línia inicial del seu discurs: no assumeixen cap error en el disseny del projecte ni tampoc cap responsabilitat en l'onada de terratrèmols -més de mil- provocats per la injecció de gas. Després de sis jornades de judici a l'Audiència de Castelló, la defensa dels exdirectius d'Escal UGS només accepten autoria de microsisme. Els perits citats a declarar per la defensa aquest dimecres han intentat reforçar aquests arguments però han evitat intentar explicar la causa dels terratrèmols que es van registrar setmanes després de finalitzar les injeccions.



La falla que no hauria existit

, una empresa de matriu francesa que es presenta com una de les principals especialistes arreu del món en matèria de magatzems subterranis, va ser subcontractada per Escal UGS perquè estudiés i definís els paràmetres de funcionament de l'estructura. Molts dels estudis i models, però,Escal UGS, que tenia només sis treballadors donats d'alta a la seguretat social el 2007, s'encarregava, sobre el paper, de rebre i processar la informació per prendre i ordenar l'execució operativa.Aquest dimarts, el director general de la filial espanyola de Geostock, Jesús Artieda, va comparèixer a l'Audiència de Castelló com a testimoni i perit de la defensa per ratificar fil per randa allò que l'expresident d', l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau, i els tres advocats que els representen –també a la mercantil- no han deixat de repetir des del primer dia. El seu interlocutor, ha recordat, era el difunt director tècnic, també investigat durant la instrucció, i a qui els acusats han carregat sempre la responsabilitat operativa del Castor.Les preguntes dels advocats han seguit encaminades a presentar el projecte com un model de virtuts tècniques, un cas pràcticament únic. La pressió de gas injectada es va situar molt per sota dels límits calculats en un estudi encarregat a l'. La infraestructura disposava d'"un dels millors sistemes de monitorització en qualsevol magatzem de gas", segons Artieda., s'havien localitzat lluny, a uns quinze o 20km, de la zona d'injecció. "Avui un sisme com aquest no es tindria en compte en un sistema – d'alerta del risc- de semàfors", ha puntualitzat.En cap moment, però, ni una explicació sobre la relació de l'activitat amb els terratrèmols de major intensitat que la població de les Terres del Sénia i més enllà va notar entre finals de setembre i principis d'octubre.interrogant-lo sobre la irregularitat de les operacions d'injecció. Artieda, per la seva banda, ha explicat que Geostock va incrementar el control arran dels sismes i va analitzar les pressions.No ho sabien ni l'IGN, ni Medi Ambient, ni Protecció Civil", ha respost.La resistència de la defensa dels directius d'Escal UGS a reconèixer qualsevol vinculació entre les injeccions i els sismes ha arribat al punt de negar també l'existència de la falla oriental d'Amposta, la que nombrosos estudis i experts van apuntar com a possible implicada en els terratrèmols de major intensitat. Ho ha fet, concretament, el també testimoni i perit de la defensa,, director tècnic de l'empresa GESAL.Hi havia una alineació que no és una falla: són un conjunt de segments que es relleven", ha declarat.Ha rebutjat, sense atrevir-se a contradir la informació oficial al respecte a preguntes de la fiscal, queque se li atribuïen, fet que li conferia un potencial sísmic de generar terratrèmols de prop de magnitud 7 a l'escala de Richter. Segons ha precisat, "tocava" la formació geològica de Castor però no el magatzem. R"Des del punt de vista geològic i de l'estructura, les condicions del Castor eren idònies Havia estat un jaciment d'hidrocarburs i havia funcionat bé una dècada fins que es va esgotar", ha tancat.