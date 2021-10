Una nova plataforma de venda en línia neix a Catalunya.i ja es pot comprar i venda des d'aquesta eina de comerç que es considera a si mateixa "una referència de proximitat". Els seus promotors avisen que ara per ara estan en període de prova però volen que la plataforma sigui "un instrument perquè productors, comerciants, empreses i consumidors disposin d'una alternativa a les grans plataformes d'àmbit internacional".Segons els càlculs dels promotors d'Amazcat, els consumidors disposaran de productes en totes les categories a partir del mes que ve. Aquest és el temps que, segons l'empresa, necessita per posar en marxa els acords amb les empreses que han esdevingut sòcies protectores –entre les quals hi ha- per habilitar l’accés premium massiu als seus associats.La plataforma permet qualsevol persona que tingui un negoci a Catalunya digitalitzar-lo en poques hores, creant la seva pròpia botiga i venent en molt pocs dies, un cop passats tots els filtres de validació que garanteixen als usuaris un bon servei., productors i empresaris.A mesura que es tanquin els acords, la plataforma anirà incloent més botigues virtuals i productes, fins que pràcticament es pugui trobar com a mínim un producte de qualsevol àmbit a Amazcat. Gairebé 300.000 usuaris accediran a la plataforma en les pròximes setmanes amb la categoria Premium,Des d’avui mateix, però, qualsevol persona pot donar-se d’alta a la plataforma com a Soci Premium pagant 36 euros anuals.

