L'ACM exigeix compensacions per l'anul·lació de les plusvàlues municipals

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha exigit mesures compensatòries "urgents" després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'impost de les plusvàlues . L'entitat ha alertat que la decisió de l'àrbitre de la Carta Magna espanyola tindrà un "fort impacte" sobre les hisendes locals, atès que aquest impost és una de les bases del finançament dels ajuntaments.A més recorda que els comptes municipals travessen una situació complicada que s'ha "agreujat" per la situació de la Covid-19. Després de l'Impost de Béns Immobles (IBI), aquest tribut és la, segons afirma l'ACM.El que ha anul·lat el TC és ladesprés que es completi l'operació. Aquest impost grava el possible augment de valor de les propietats amb el pas del temps, i el tribunal considera que els apartats anul·lats determinen que sempre ha existit un augment del valor dels terrenys, amb independència de si aquest increment s'ha produït realment i en quina quantia.El president de l'ACM i alcalde de Deltebre,, ha considerat la sentència una "estocada" a les hisendes locals que "afecta" la "suficiència financera" dels consistoris. Davant d'aquest panorama, Soler ha exigit a l'Estat una mesura legislativa "urgent i efectiva" per compensar les corporacions municipals."Els ajuntaments, i amb ells la ciutadania, no podem pagar ni patir les conseqüències pels defectes d'una llei estatal", ha considerat el president de l'ACM. També ha advertit que la decisió del TC ha arribat en un moment "especialment greu", quan s'estan liquidant aquestes plusvàlues amb el tram final de 2021 i elaborant i aprovant els pressupostos per al 2022, amb les previsions d'ingressos corresponents. En aquest sentit, Soler considera que caldrà prendre alguna solució "transitòria i ràpida" perquè no es vegin afectats els serveis públics essencials dels Ajuntaments.

