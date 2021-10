L'OCU denuncia dos olis d'oliva verge extra per frau en l'etiquetatge

L', un dels productes bàsics de la dieta mediterrània, també és font de fraus i enganys. Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 39 referències d'aquest producte i ha detectat que una vintena eren només oli d'oliva verge, però no extra, malgrat estar etiquetades amb aquest fals reclam.L'anàlisi també ha detectat dos productes que no compleixen amb els requisits per portar l'etiqueta comercial extra, i així i tot la tenen. Són els de, que han estaten l'etiquetatge per l'OCU davant les comunitats autònomes. L'organització també ha denunciat les altres empreses i demana sancions.Cap dels olis analitzats està adulterat ni conté oli d'una altra llavor que no sigui oliva, segons les anàlisis de laboratori de l'organització de consumidors. Ara bé, una part important de les referències d'aquest producte que es troben als supermercats cometen frau en l'etiquetatge, segons l'OCU.Per determinar si un oli d'oliva verge és extra cap realitzar una anàlisi organolèptica per part de tastadors especialitzats, seguint el procediment que marca un reglament europeu. Només poden ser classificats com a extra els olis amb una acidesa màxima de 0,8 graus que en el tast tinguin un cert gust afruitat i no presentin cap defecte en el gust. L'OCU adverteix que els productes de Borges i Olivar de Segura sí que presenten defectes.L'oli d'oliva verge es diferencia del que no ho és perquè les olives es premsen, es renten, es decanten, es centrifuguen i es filtren, però no es refinen. La textura de l'oli verge és similar a la de l'extra, però l'acidesa i el gust canvien. L'oli d'oliva verge sense la categoria extra pot tenir algun defecte mínim en l'olor o el gust i també pot tenir una acidesa de fins a 2 graus.​​

