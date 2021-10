El TC tomba l'impost català de plusvàlues que cobren els ajuntaments

El ple del(TC) ha anul·lat diversos punts de la llei reguladora de les hisendes locals del 2004, com ara laals venedors d'un habitatge després que es completi l'operació.Aquest impost grava el possibleamb el pas del temps, i el tribunal considera que els apartats anul·lats determinen que sempre ha existit un augment del valor dels terrenys, amb independència de si aquest increment s'ha produït realment i en quina quantia.La decisió del Constitucionali només afecta, per tant, a les operacions que es tanquin després de l'aprovació de la sentència. La decisió arriba arran de la qüestió d'inconstitucionalitat presentada per la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla, amb seu a Màlaga.La sentència compta amb el vot particular discrepant del president del tribunal, Juan José González Rivas, i els vots discrepants dels magistrats progressistes Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer.

