Per què fan vaga?

Afectacions al transport públic

Laha convocat unaper aquestde tots elsper protestari per reclamar més estabilitat laboral per als treballadors de l'administració pública. A més, durant aquests dies previs estan protagonitzant la" amb actes arreu de Catalunya.Els sindicats que han convocat la manifestació -Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CGT, CNT, CoBAS, Coordinadora Obrera Sindical, Solidaritat Obrera i USTEC- fan una crida a professors, treballadors de residències, personal de l'administració jurídica i altres treballadors públics a denunciar l'abús de temporalitat. Comissions Obreres i la UGT es desmarquen de la protesta i donen suport al reial decret del Govern, i la Intersindical-CSC aposta pel concurs de mèrits per estabilitzar la situació dels interins.Lava començar aquest dilluns amb unaque continua aquestamb una mobilització. Dues accions que són la prèvia a l'aturada d'aquest dijous. Segons explica la IAC, CCOO i UGT titllen la vaga "d'il·legal", tot i que l'organització defensa que és totalment legítima perquè hi ha una convocatòria estatal, autonòmica i s'han fet els avisos pertinents.El dia de l'aturada, és a dir, aquest dijous, hi haurà a més accions i manifestacions arreu de Catalunya i n'hi ha convocades a les quatre capitals. Tres són a les: a, que sortirà de la, a, des de lai la de, que sortirà del. Ala protesta serà a lai començarà a lesSegons els sindicats, un(90.000 treballadors) té un contractedes de faUn fet que sentències del Tribunal de Justícia de la UE considerenperquè els treballadors ja haurien de tenir unEltambé es veurà afectat per aquesta aturada. La Generalitat ha decretat unsen trens dede Barcelona, així com elsde la Generalitat de Catalunya.

