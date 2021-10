La gran majoria dei tan sols un de cada quatre es troba. Així ho reconeix la consellera de Cultura,, en una resposta parlamentària per escrit a què ha tingut accés, basant-se en dades del catàleg de biblioteques públiques Atena, el qual unifica els 429 equipaments del Sistema de Lectura Pública del país des de l'abril d'aquest any.Aquest catàleg té registrats, concretament 1.011.934. I d'aquests, 643.703 estan en castellà, gairebé dues terceres parts del total, mentre que només 251.209 es trobarien en català, just el 24,8%. Vist d'una altra manera, per cada dos llibres en català en una llibreria pública, l'usuari en podria trobar cinc en castellà, de mitjana, incloent tota la xarxa de 417 biblioteques i 12 bibliobusos.Pel que fa als títols que es troben en altres llengües, la majoria estan en. En concret, n'hi ha 61.670 en aquest idioma, el 6,1% del total del catàleg, mentre que 37.483 estarien en, 10.852 eni, finalment, 7.017, en altres llengües. En aquest darrer grup, presumiblement s'hi inclouen aquells títols en, idioma que també és cooficial a tot Catalunya pel fet de ser el propi de l'Aran.Igualment, elofereix dades anuals de les llengües delsper a les seves biblioteques, des del 2016, malgrat que no en facilita del catàleg complet incloent-hi els reunits amb anterioritat. L'Estat disposa de 53 biblioteques públiques, amb presència a totes les províncies excepte a-sí a-, Navarra, Biscaia i Guipúscoa.Durant els últims cinc anys, en tot cas, el Ministeri ha adquirit una xifra gens menyspreable de més d'1,3 milions de llibres. El 89% d'aquests, en castellà, per només un(català, basc i gallec). Pràcticament la meitat d'aquests darrers títols, en tot cas, s'han dirigit a alguna biblioteca de Catalunya, on la distribució lingüística s'acosta més a la paritat: un 39,7% dels nous llibres que l'Estat hi ha adquirit des del 2016 està en català i un 54,1%, en castellà.El segon territori amb més llibres en alguna llengua cooficial són les, tot i que de forma molt descompensada, amb un 22,5% en català i un 69,1% en castellà. Millor, però, que al, on tan sols un 11,2% dels títols que ha adquirit l'Estat per alguna de les quatre biblioteques que hi té està en català i fins al 85,2%, en castellà. En global, un 26,2% dels nous llibres a les biblioteques del Ministeri als Països Catalans està en català, uns 60.000 d'entre quasi 230.000.Més desigual encara és la situació de les llengües dels altres dominis lingüístics. Tan sols un 18,2% dels llibres comprats per l'Estat els darrers cinc anys per a biblioteques deestan en gallec, per un 76,1% en castellà. Igualment, només un 13,5% dels nous títols per a la biblioteca estatal aestà en basc i el 81,8%, en castellà. En tots dos casos, però, més que pel que fa a les adquisicions en català per a biblioteques valencianes, el territori amb llengua cooficial on aquesta té menys pes als espais de lectura del Ministeri.Finalment, la presència d'alguna d'aquestes llengües en biblioteques d'altres territoris de l'Estat que només tenen el castellà com a oficial és. Escassament 1.500 dels 940.000 llibres que hi han arribat en aquest període estan en català, basc o gallec, molt per sota dels quasi 40.000 adquirits en altres idiomes -la pràctica totalitat, estrangers-. Fins i tot, no ha arribat ni un sol llibre en alguna llengua cooficial -com a mínim, des del 2016- a. I això que dins d'aquesta darrera comunitat s'hi troba el, un petit territori catalanoparlant.

