El Govern situa el nou decret de renovables com una «necessitat política» de primer nivell

El Govern ha aprovat aquest dimarts la modificació del, una iniciativa administrativa que aspira a fer avançar en l'objectiu de descarbonitzar Catalunya en l'horitzó del 2050, com van assenyalar la setmana passada el president de la Generalitat,, i la consellera d'Acció Climàtica,. Aquesta última ha estat l'encarregada d'explicar els detalls de la modificació, que haurà de ser validada al Parlament, on encara no té garantits els suports. La consellera, de fet, ha situat el nou text com una "necessitat política de primer nivell", i ha indicat la necessitat de "descarbonitzar" el dia a dia de la ciutadania en els propers anys. Es posen les bases d'una energètica pública que, segons va remarcar Jordà en una entrevista a NacióDigital , tindrà estipulades les tasques en els propers sis mesos."No és simplement un canvi de recursos, es tracta de tenir un model energètic propi", ha ressaltat la consellera d'Acció Climàtica, que també ha demanat la implicació de les ciutats en el repartiment territorial de l'energia a l'hora de "pacificar" aquelles zones del país on s'han fet més projectes en els últims anys., ha apuntat Jordà, que veu "impossible" concebre els canvis necessaris sense una nova planificació a través del decret, que el Govern espera aprovar amb el suport de lai que també té un impacte en els pressupostos de la Generalitat.Qualsevol projecte haurà de comptar amb el compromís dels propietaris de les finques que representin com a mínim unde la superfície ocupada. La immensa majoria de projectes presentats són en finques rústiques i afecten diversos propietaris. Si no s'aporta el vistiplau de la majoria de la propietat de les terres que ocupi el parc solar o eòlic, el projecte decaurà automàticament. Els propietaris hauran de deixar escrit i signat que "" el projecte. En una fase més avançada, però, caldrà donar elamb la venda o el lloguer del terreny per al projecte.L'objectiu d'aquesta modificació és clar: evitar les diferències entre territoris a l'hora d'establir nous projectes. Ara, el nou decret pretén ser aplicable no només en-com l'anterior-, sinó que també augmenti la disponibilitat afegint-hi. S'enfoca, segons s'explica al document, a fer de lesun actor més en la transició energètica. El preu, però, no és el mateix i és un condicionant important.L'executiu no només pretén més implicació dels afectats sinó que altresi administracions també es puguin adherir als projectes. Per això, qualsevol promotor d'un projecte haurà d'obrir a qualsevol persona o administració -també als- per participar en un mínim delsigui en la propietat o en el finançament. L'única condició es posarà a les, a les quals se'ls exigirà tenir un mínim deA més, la modificació ve acompanyada de mesures específiques perquè la ciutadania conegui els projectes. En primer lloc, qualsevol iniciativa haurà de ser publicada i explicada a dos-siguin municipals o comarcals. Fins ara només es contactava els propietaris i es demanaven els permisos a la Generalitat i els ajuntaments. Per altra banda, els promotors d'un projecte hauran de convocar a unobert als veïns al municipi o municipis afectats.La Generalitat té en aquests moments aproximadamentd'empreses sobre la taula. Amb el nou decret, segons explica Jordà, no es preveu excloure ningú, però sí que es vol prioritzar unes iniciatives per sobre de les altres. Per això, el text prioritza el tràmit per les instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors atendint a instal·lacions més petites. Els projectes que puguin presentar el consens i l'acord amb els propietaris deldels terrenys afectats podran agilitzar els tràmits.

