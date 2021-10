Salut fixa el llistó per aplicar el passaport Covid en la restauració: 100 ingressats a l'UCI

Altres notícies que et poden interessar

El departament de Salut estudia aplicar elen diversos sectors si hi ha més de. N'ha parlat aquest dilluns la secretària de Salut Pública,, apuntant que es tracta d'una de les "diverses estratègies" que estan explorant per evitar al "màxim" les restriccions.Cabezas ha afirmat que el conseller de Salut,, "sempre ha parlat de més de 100 persones a les unitats de crítics, ara estem per sota, però cal veure quin efecte ha tingut el cap de setmana". Així, valora que les incidències són encara "baixes" però que caldrà estar atents als pròxims dies i setmanes per veure quins passos s'haurien de seguir. "Estem fent un seguiment continu", ha subratllat.Des de l'inici de la pandèmia, les UCI només han baixat de 100 pacients en dues ocasions. En primer lloc, del 10 de juny fins al 2 d'agost del 2020 i, per última vegada, el dia. Des de llavors es manté estable i actualment hi ha 90 crítics a Catalunya. Ampliar l'ús del certificat és una proposta delen matèria de Covid. La mesura, vigent només en l'oci nocturn, afectaria restaurants, espais culturals i gimnasos. L'arribada de la variant Delta plus i la tardor han activat les alertes dels experts, que ja estudien fórmules per combatre la propagació del coronavirus.​​

