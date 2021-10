Elena detalla que retornar les 23.000 multes del primer estat d'alarma costarà 4 milions d'euros

El conseller d'Interior,, ha detallat aquest dilluns quin serà el cost de retornar l, després que el Tribunal Constitucional (TC) declarés inconstitucional la decisió presa pel govern espanyol . En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Elena ha apuntat que lespagades pels ciutadans per saltar-se el confinament i que ara s'hauran de desemborsar ascendeixen a. El Govern s'ha compromès a abonar-les.El govern espanyol també ha ordenat anul·lar totes les multes que es van imposar durant el primer tram de la pandèmia i retornar els diners de les sancions, arran de la sentència del TC. Segons les dades del, es van imposar fins a. Es calcula que els recursos que s'hauran de retornar als ciutadans sancionats suposen unsper a les arques públiques.Al marge de la concreció del cost de retornar les sancions, Elena s'ha referit al debat sobre elque s'obrirà al. El conseller d'Interior ha demanat afrontar la comissió parlamentària amb l'objectiu d'assolir el "màxim consens". "Per sobre de la meva opinió, tinc un deure, que és garantir que hi hagi ela la comissió", ha insistit. "No es poden prefixar les posicions finals", ha recalcat, abans d'insistir que està "compromès amb aquesta comissió”.El Parlament estudia la creació d'unque fiscalitzi la tasca, feina i actuacions dels. Segons ha informat aquest cap de setmana Catalunya Ràdio, els partits independentistes i els comuns treballen en un acord per definir el que seria una oficina independent. Es tracta d'una proposta de la CUP, que precisament lidera la comissió sobre el nou model policial.Elena també ha valorat les reclamacions que va fer el col·lectiu policial en la manifestació de dissabte , convocada per deu sindicats de mossos i quatre de policies locals. El conseller ha expressat que "empatitza" amb les peticions dels agents, que passen per disposar de més recursos i estar aïllats del debat partidista. "Segur que tots ho podríem haver fet millor", ha apuntat el conseller, que ha reclamat als partits no alimentar el "" en relació als Mossos d'Esquadra. "El suport als Mossos ha de ser amb paraules i fets", ha recalcat.

