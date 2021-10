de seguir una doctrina estesa pel continent per mantenir el contacte entre eurodiputats i els ciutadans del territori en el qual han estat escollits. "Nosaltres vivim a l'exili, però no podem permetre que la repressió ens impedeixi acostar-nos i escoltar els nostres conciutadans. Per això hem decidit obrir aquesta oficina a la plaça de les Olles", expliquen des de l'oficina Junts i Lliures en unes piulades.

1. Demà al matí obrim al públic la nostra oficina europarlamentària. Després d'uns mesos de feina intensa, serem al carrer Bonaire número 2, just a la cantonada amb la Plaça de les Olles. Però... Què vol dir que obrim aquesta oficina? pic.twitter.com/LNYb4Ve0dn — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) October 24, 2021

Els seus horaris queden clars: estarà oberta de dilluns a divendres, exceptuant festius. Durant aquest període de temps, qualsevol ciutadà podrà entrar i enraonar amb l'equip situat a la capital catalana. El cap de l'oficina és l'Aleix Sarri, excoordinador de Política Internacional de l'expresident Quim Torra.

10. Avui també volem explicar que hem aplicat el principi de consum estratègic. Els nostres proveïdors de telèfon, energia i assegurança són empreses catalanes, sense cap vincle amb l'IBEX 35. La gran majoria d'empreses que ens proveiran els serveis són també del país. — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) October 24, 2021

Una de les curiositats de l'edifici és que, com expliquen ells mateixos, va ser l'últim que va quedar dempeus al barri de la Ribera que Felip V va fer demolir després de 1714. "Un edifici que és un símbol més de resistència i de lluita per la llibertat", escriuen des de Junts i Lliures.

L'oficina europarlamentària de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín obre demà dilluns les seves portes a Barcelona. Situada al cor del Born, al carrer Bonaire, tenen la intenció, expliquen,

