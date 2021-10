Bricoheroes! 🤘🏼🔥🛠

D’aquí a 1 hora s’estrenarà el primer capítol de la 3a i última temporada. @tv3cat ens n’ha fet retirar un fragment. El que veureu a les 22:00 no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord.

"No és fàcil fer aquest tweet perquè probablement ens hi juguem feina i futurs projectes però com a creador del format i del guió d'aquest moment concret, vull compartir-ho per evidenciar que tenim un problema de llibertat d'expressió", escriu de manera contundent l'humorista. "No puc compartir de cap manera retirar contingut només per estalviar-se problemes polítics", escriu l'humorista i presentador.

Per què censuren el gag? Ho explica en Peyu

"Diuen que el gag és masclista i que una televisió pública no ho pot emetre", explica en el fil de piulades. En un moment del vídeo, demanen que la reina d'Espanya, Letícia Ortiz, "li faci una fel·lació". "Crec que qualsevol persona pot entendre que el que està passant en aquell moment, en un context d'un programa d'humor negre i estripat, és que hi ha dos pelacanyes tancats en un taller jugant a imaginar-se que un dia seran milionaris", explica en Peyu. "Diuen que el gag és masclista i que una televisió pública no ho pot emetre", explica en el fil de piulades. En un moment del vídeo, demanen que la reina d'Espanya,

Quan es va generar la polèmica, per sort, la 3a temporada ja estava signada i va tirar endavant", ha explicat ara, assegurant que podria haver saltat tot pels aires.



En Peyu, després del llarg fil de tuits, sentencia que "autocensurar-se per evitar que els de sempre facin soroll, considero que és un error". "Amb aquest fil simplement vull deixar constància que retirant el fragment no fem cap favor ni a l’humor, ni a BricoHeroes, ni a TV3", finalitza.

La televisió pública catalana estrena aquesta nit la tercera temporada (que serà l'última) de, l'espai humorístic i de bricolatge presentat per. Doncs segons denuncien ells mateixos, TV3 ha decidit estrenar en directe un episodi que no és exactament "el que ells van crear". El mateix Peyu denuncia la censura a través d'un tuit i ha publicat el fragment que des de la televisió pública han decidit no emetre. El gag en qüestió és "una broma" sobre el fet que l'humorista osonenc acaba demanant "un desig estrafalari de milionari" i és que la reina d'Espanya "se la xupi".Encara que en Peyu ha fet un llarg fil de piulades, el gag segueix en aquest vídeo -perquè l'humorista només ha penjat un fragment-, on en Jaïr Domínguez, el coprosentador de l'espai, respon: "Si m'haguessis dit la filla". Més endavant l'humorista osonenc posa altres exemples estrafalaris de ric."Hem d'acatar-ho, però no hi estem d'acord", ha denunciat en Peyu a través del seu compte de Twitter. No és el primer cop aquest any que l'espai humorístic té problemes amb TV3.El passat estiu, la graella estiuenca de la televisió va decidir no emetre el Bricoheroes. La televisió pública catalana el va fer caure després que el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) hagi obertper "publicitat encoberta" en diversos episodis del programa.L'humorista osonenc va carregar contra la decisió d'eliminar el programa de la graella d'estiu a través d'un missatge a les xarxes socials. "que en fan -de publicitat encoberta i no passa res, però a algú li deu molestar el contingut de #BricoHeroes i han trobat una excusa", lamentava en Peyu. "​​

