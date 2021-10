Salut estudia ampliar l'ús del certificat Covid si creixen els contagis

Altres notícies que et poden interessar

poden ser els pròxims equipaments en sol·licitar elals seus usuaris si els indicadors de la pandèmia augmenten. Ho ha proposat el Comitè Científic Assessor del Departament de Salut en matèria de Covid amb l'arribada de la nova variant Delta plus i l'arribada de laLes pròximes dues setmanes seran "" per veure si cal tornar a aplicar. Així, ho ha assegurat la presidenta del Comitè Científic, Magda Campins, en una entrevista al 324 aquest diumenge al matí. El factor determinant serà lCom ha passat durant tota la pandèmia, Catalunya va unes setmanes pel darrere del Regne Unit, on ara preocupa la incidència que té la nova variant Delta plus. Justament aquest dissabte el conseller de Salut, Josep Maria. "Segons algun estudi, és, però s'ha d'acabar de confirmar", ha apuntat Campins.Pel que fa a l'ús de les, sobretot a les, l'epidemiòloga ha assegurat que. Campins ha recordat que durant la tardor i l'hivern conviuran el virus de la SARS CoV-2, el coronavirus, amb el de la grip i d'altres que també afecten l'aparell respiratori.​​

