Agents dels cossos policials es mobilitzen per denunciar la «manca de valentia política» per defensar-los

han iniciat aquest dissabte passades les 19 hores a Barcelona unaque ha partit del Parlament de Catalunya i que té l'objectiu de "defensar" la professió i la seguretat pública.En un manifest, han criticat que els agents han estat "objecte d'atacs directes" que han provocat una falta d'autoritat i una *deslegitimatització de la professió, així com una politització constant d'aquesta, recull textualment.També han lamentat el que consideren unaper a desgastar els diferents governs, així com una "falta de valentia política" per defensar Mossos d'Esquadra, policies locals, vigilants municipals i guàrdies urbanes.Han posat en relleu que la falta de recursos provoca esgotament i situacions "extremadament complexes" que es fan insostenibles, per la qual cosa han demanat als representants polítics que actuïn amb determinació per a protegir aquests cossos."La societat a la qual servim també ha de fer una reflexió profunda sobre com han de ser els pobles i les ciutats on volen créixer i desenvolupar-se", afegeix el text, encara que afirma que la majoria de la societat no veu als agents com a enemics.

