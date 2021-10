El(TNC) acull aquest dilluns, a partir de les 19.30, una conferència d'Àngels Chacón que porta aquest títol: "Centrem el present, repensem el futur". És el tret de sortida oficial a la reordenació del centre catalanista moderat, sense representació parlamentària des de les eleccions del 14-F i immers en negociacions entre diferents actors per articular-se com una única oferta electoral. Les sigles amb més rellevància -tant pel que fa a herència política com a força territorial i institucional- són les del, de les quals Chacón n'és secretària general, però que han quedat en segon terme en la conferència. De fet, com assenyalen fonts de la direcció consultades per, es vol posar en valor la figura de l'exconsellera com a "actor del país" al marge del càrrec orgànic que ocupa des del congrés celebrat a mitjans de maig. La tramesa de les invitacions no porta les sigles postconvergents.Tot i que aquestes fonts de la direcció assenyalen que és important que no hi hagi un "biaix" de sigles en aquest procés de reordenació, existeixen altres dirigents del partit que expressenpel fet que Chacón no sempre ha informat la resta de membres de la cúpula -presidida, de manera més institucional que orgànica, per David Bonvehí- del contingut dels seus plans. Una de les opcions que hi ha damunt la taula en les converses mantingudes les últimes setmanes de manera discreta és la creació d'un nou partit que sumi els militants de Lliures, Convergents i la Lliga . De moment, el(PNC), liderat per Marta Pascal, s'ho mira des de fora -es va retirar fa setmanes de les negociacions- i puntualitza que estudiarà la proposta que desgrani Chacón i que prendrà decisions en una executiva al novembre. La idea és que la nova formació cristal·litzi en un congrés fundacional al desembre.Per què aquest partit nou és vist com una opció per part dels actors implicats en les converses i, especialment, per al PDECat? Un argument és la situació derivada del-podria acabar pagant les conseqüències, judicials i econòmiques, de la sentència que afectava com a possible continuadora del seu llegat jurídic -, i perquè econòmicament afronten un context delicat. Fins al punt que jaque encara té. Fonts nacionalistes assenyalen que l'oferta passa per una indemnització de 30 dies per any treballat, amb un màxim de 18 mesos. Implicats en les converses entre les diverses formacions assenyalen que, liderat per Chacón, ja està en marxa entre els actors.La secretària general del PDECat va ser la candidata del partit a les eleccions del 14-F, en les quals la formació postconvergent va quedar fora de l'arc parlamentari. Durant uns mesos va sospesar tornar al, on tenia una llarga trajectòria abans d'entrar en política, però finalment va decantar-se per agafar les regnes del partit, com defensava en públic i en privat Bonvehí . Ha jugat un paper rellevant en les converses de tots els actors i, amb el pas del temps, ha anat guanyant "sintonia" amb la Lliga, liderada peri que és el partit més allunyat del sobiranisme de tots els que hi ha en dansa. La Lliga, ressalten les fonts consultades, també està fent esforços per obtenirque surti de la refundació del centre.Aquest vespre, Chacón aspira a omplir la sala gran del TNC, que té. Divendres es treballava amb la previsió de tenir, com a mínim, 600 assistents. "Es tracta de fer reflexions i de ser generós", insisteix un dirigent nacionalista consultat. L'exconsellera posa rumb a la refundació del centre catalanista moderat, allunyat de la unilateralitat i obligat a fer equilibris per encaixar visions diferents sobre la tardor del 2017 i, sobretot, sobre. A banda que, en funció de quin sigui l'instrument que en surti, pot condicionar el rumb del PDECat a les municipals en un moment en què Junts ja ha llançat una ofensiva per captar els alcaldes que no han fet el pas a les sigles que lidera

