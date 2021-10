Batet retira l'escó al diputat d'Unides Podem Alberto Rodríguez

Contra el criterio de los letrados del Congreso y tras las presiones de Marchena y la derecha, @meritxell_batet que sabe además que el juicio contra @Alber_Canarias fue impresentable, le retira el acta de diputado. Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 22, 2021

La presidenta del Congrés dels Diputats,, ha decidit executar la sentència del Tribunal Suprem que condemna el diputat d'Unides Podema la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de sufragi passiu i li ha comunicat la pèrdua del seu escó.Batet ha traslladat, així, l'ofici del president del, que alhora trasllada la sentència de la sala segona que comporta la pèrdua de la condició a Rodríguez. El Congrés també ha traslladat l'ofici a la Secretaria General de la cambra baixa espanyola i a la Junta Electoral Central, per tal que el fins ara diputat de Podem. Cal recordar que Rodríguez va ser condemnat pel Suprem per agredir un policia en una concentració fa vuit anys. La pena de presó va ser substituïda per unaPrecisament aquesta substitució de la pena de presó d'una sanció -que a més el diputat- és el que van defensar els lletrats del Congrés en l'informe que van redactar sobre aquest cas, on concloïen que la sentencia del Suprem no havia de tenir efectes extra penals. Malgrat això, el president de la sala penal del Tribunal Suprem,, ha respost en un ofici que la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de sufragi passiu es manté., exlíder de Podem, ha lamentat la resposta de Batet davant de "i la dreta" i "contra el criteri dels lletrats del Congrés". Iglesias ha afirmat que la presidenta del Congrés "sap que el judici contra Alberto Rodríguez va ser impresentable".

