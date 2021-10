La fotògrafa Pilar Aymerich, Premi Nacional de Fotografia

Laha estat guardonada amb elque atorga el. El premi està dotat amb 30.000 euros.El jurat ha destacat laen l'àmbit de ladesenvolupada a partir de la dècada dels setanta, que planteja "qüestions acuitades de laque encara avui són de rellevància". També ha subratllat que l'obra d'Aymerich "germina des d'una noció ètica en què la fragilitat és el punt de partida d'una narració fotogràfica". Un altre tret que es destaca de la guardonada és que"els, fet "inusitat" a l'època.Pilar Aymerich (Barcelona, 1943) va estudiar a l'escola d'art dramàtic i a Londres es va introduir al camp de la fotografia. Després va ampliar coneixements tècnics a París i es va especialitzar en el reportatge i en el retrat fotogràfic.a Barcelona col·laborant amb l'agència CIS en unaLa tasca com a fotògrafa de carrer pren més presència a partir del 1975, en consonància amb la visibilitat que adquireixen els moviments socials després de la mort de Franco. Publicacions com Triunfo, Destino, Cambio 16, El País, Fotogramas o Qué leer han estat testimonis de la seva feina.Des del Ministeri de Cultura subratllen que les imatges d'Aymerich suposen una, atès que "primer es barreja amb l'ambient, entén la situació i després la fotografia". I afegeixen: "Posa així en pràctica una ètica en què la fotografia s'entén com una pràctica relacional i intersubjectiva en la qual es treballa amb persones".Aymerich també ha col·laborat en publicacions dedicades a dones catalanes com ara Montserrat Roig, Frederica Montseny, Mercè Rodoreda, Caterina Albert (Víctor Català) o Maria Aurèlia Capmany. Des del 1974 també ha col·laborat en mitjans audiovisuals com TVE i ha ensenyat fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.Part de la seva obra la va adquirir elel 2018. Ocupa diversos càrrecs al col·legi de periodistes i a altres òrgans del periodisme gràfic. L'any 2005 va rebre la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor