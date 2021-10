Nova estafa a Bizum: poden robar-te fins a 500 euros

⚠⚠⚠Nueva variante de la estafa de #Bizum



🤯Intentan liarte para que pienses que el dinero lo vas a recibir tú pero NOOOOO



Si le das al botón de PAGAR estás regalando 500€ al estafador⤵#NOPiques pic.twitter.com/m66qCWilUF — Policía Nacional (@policia) October 18, 2021

La Policia ha alertat d'un nou tipus d'La immediatesa i senzillesa que proporciona el sistema a l'hora de fer pagaments són, alhora, els seus punts dèbils que l'han portat a ser el centre d'una"Intentaran embolicar-te perquè pensis que tu rebràs els diners, però no. Si prems el botó de pagar,". Així ho ha anunciat la Policia a través del seu compte de Twitter, on també han adjuntat la fotografia del missatge que arriba als usuaris. S'hi pot veure una notificació de sol·licitud de pagament a l'aplicació, on s'observa un missatge adjunt que diu "pagar dos cèntims i rebre una comissió de 500 euros". D'aquesta manera,i donant-los als estafadors.Gràcies a laque proporciona el sistema, i la confiança que la societat ha agafat amb el telèfon mòbil, en un minut podem perdre una quantitat de diners sense gairebé adonar-nos-en.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor