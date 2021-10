El Fons Català de Cooperació celebra que el 0,7% municipal es mantingui viu

El(FCCD) ha fet balanç de la campanya "Defensa la Cooperació. Ens hi va la vida" i ho han fet a l'octubre, quan els ajuntaments comencen a elaborar els. Des de l'organització demanen als governs municipals que "" destinats a projectes de cooperació i desenvolupament, segons el director de l'entitat,La campanya encetada aquest any ha tingut com a objectiu evitar que amb la crisi econòmica de la Covid-19 succeís "el que va passar fa 10 anys amb les retallades en cooperació i desenvolupament", explica Minoves. Centrada en 5 eixos (gènere, emergència climàtica, persones refugiades, emergència sanitària i educació) i intentant tombar l'argument de "primer els de casa" la campanya ha aconseguit que aquest 2021 les administracions municipalsMinoves ho analitza com una victòria i afirma que "el suport dels municipis pel 0,7% es manté viu"., president del FCCD, avisa que el suport ciutadà a la cooperació és present: "Un 84% dels catalans i catalanes creu que s’ha de donar una resposta global a la pandèmia", afirma. Actualment l’objectiu és arribar al 0,7% d’ingressos destinats i, tot i que existeixen pocs exemples que ho hagin assolit, valoren els esforços i, ja que "un 60% reclama que s’augmentin les partides per a la cooperació i el desenvolupament", explica Pineda.“Som conscients que no és fàcil mantenir la cooperació en el discurs polític” assegura el director, però remarca que: “ens hi va la vida”. Des del FCCD tenen exemples de desenvolupament internacionals com ara la construcció d’una escola de secundària i batxillerat a l’extraradi de Dakar i és que, tot i que la campanya acaba aquí, afirmen que “són temes queen els pròxims anys”., activista ambiental de Guatemala, ha participat en l’acte agraint a la cooperació salvar-li la vida a ella i a la seva família. “No es tracta de diners,”, afirma Oquelí, que va sobreviure a un atemptat i a la persecució a la qual van sotmetre-la al seu país per lluitar contra les multinacionals que degraden el medi ambient.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor