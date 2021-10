Els vacunats amb Janssen rebran una dosi de reforç a partir del 15 novembre

Altres notícies que et poden interessar

Totes les persones que han rebut la vacuna decontra lahauran de tornar a passar pels centres de vacunació per completar la pauta a partir del 15 de novembre, segons ha aprovat la comissió de Salut Pública. La proposta dels experts de Sanitat implica administrarals que van rebre la primera desenvolupada per Johnson&Johnson.Serà un vaccí d'ARN missatger que s'administrarà a uns, segons els càlculs de l'executiu espanyol. Aquesta segona dosi s'administrarà almenys tres mesos després de l'administració de la primera. El govern estatal també ha informat que lescomençaran a inocular-la prioritzant els grups que marca l'La vacuna de Janssen, originalment pensada per ser monodosi, té una efectivitat fins a un, com són les de Pfizer i Moderna. En el cas dels que van passar la Covid abans de la primera dosi, no està previst que hagin de rebre ara la segona.Més de dos milions de persones de tot l'Estat han estat immunitzats amb Janssen, i a Catalunya,pràcticament totes. L'objectiu de Sanitat és començar a aplicar les dosis de recordatori en les persones que van rebre la primera fa més temps.​​

