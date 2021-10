Trapero alerta de comportaments «violents i intolerants» i demana «respecte» per als Mossos

"Protegir drets i llibertats"

Aragonès trasllada el suport del Govern als Mossos

El major dels Mossos,, ha alertat aquest divendres amb motiu delde comportaments "" que, si bé no poden ser generalitzats, sí que expressen una "preocupant intolerància" contra l'autoritat, en aquest cas contra la policia. Trapero també ha lamentat que determinades actituds evitin condemnar aquestes conductes i ha criticat que "s'atorgui el títol d'activista a qui tira una pedra contra la policia". ". Entenem que l'exercici del dret de manifestació ha de molestar, però què té de 'canviar el món' llançar pedres contra la policia o cremar contenidors?", ha dit el major, i ha assegurat que les institucions "es canvien de les institucions" i no pas "menyspreant-les".Els Mossos han recuperat enguany el Dia de les Esquadres després dels mesos més durs de la pandèmia. Trapero, ha reivindicat "l'essència" del cos i la tasca feta durant la crisi de la Covid. Trapero ha defensat la feina dels Mossos, un cos que "s'adapta cada dia a un entorn canviant, que creu de manera ferma en la rendició de comptes a la ciutadania, i transparent". "Una rendició de comptes i transparència que assumim des de l'autoexigència i no des de la imposició", ha dit el major, just la setmana que s'ha començat a concretar com anirà la comissió d'estudi sobre el model policial al Parlament, que estarà presidida per la CUP.El cap dels Mossos ha arrencat el seu discurs amb una experiència d'infantesa a les vacances que passava en un poble de Valladolid, quan agafava peixos al riu. "Aquests últims anys he pensat molt en aquest riu aquests últims anys, i pensava que no el tornaria a veure, però finalment l'estiu passat li vaig poder ensenyar a la meva filla", ha explicat, quan es compleix un any de la sentència absolutòria de l'Audiència Nacional. Amb aquesta anècdota, Trapero ha volgut parlar de l'"essència dels Mossos". El major ha dit que ja es comença a superar la crisi de la Covid, que ha posat en risc la seguretat des de tots els punts de vista. "Un minúscul virus ens ha fet caure a l'abisme, un cop més l'ésser humà traient el millor i el pitjor, i els Mossos vam ser-hi per protegir la ciutadania", ha explicat.El major ha dit que durant la pandèmia la policia va ajudar a executar un pla sanitari portant mascaretes i vacunes, fent perímetres durant el confinament. Trapero ha volgut tenir un "record agraït" per als treballadors "anònim" que no tenen "medalles" però també hi van ser durant els moments més durs de la pandèmia, i ha tingut un record per als morts per la Covid-19. "Els Mossos formem part de l'estructura institucional del país, part d'una base sòlida que ha de permetre a les persones experimentar que viure és més que sobreviure", ha dit. Trapero ha dit que "qui ataqui les institucions de tots o les embrutin, trobaran els Mossos al davant". "Allò que ens fa rellevants és que cuidem i custodiem els drets i les llibertats de cadascun dels ciutadans. Som ciutadans que vetllem perquè tots puguem desenvolupar i gaudir amb normalitat i llibertat la nostra vida", ha afegit."Els Mossos tenim la nostra essència, i avui l'hem de reivindicar", ha dit Trapero, i ha dit que els Mossos són "policia de Catalunya, policia i de Catalunya". "Som servidors públics, però policies. Tenim un encàrrec que ens diferencia, una responsabilitat personal i indelegable. Protegim el lliure exercici dels drets i les llibertats, i per aconseguir-ho hem de vetllar per la protecció de les persones i els béns d'acord amb l'ordenament jurídic", ha dit. Trapero ha dit que garantir drets i llibertat és que els ciutadans puguin viure amb llibertat, es puguin manifestar o tenir un habitatge, i vetllar també per la convivència pacífica. "Hem de ser un element afavoridor de la convivència, protegir persones i béns i tenir cura de les seves propietats, i d'acord a l'ordenament jurídic. Que sigui la norma la que ens marqui el camí", ha dit Trapero.El major també ha reivindicat el caràcter "social" dels Mossos, una policia que ha de ser "cooperativa i no competitiva", també amb la resta de cossos policials. "La policia s'adapta cada dia a un entorn canviant, que creu de manera ferma en la rendició de comptes a la ciutadania, i transparent. Una rendició de comptes i transparència que assumim des de l'autoexigència i no des de la imposició", ha dit el major, que ha emplaçat els agents a "ser millors" per poder deixar un cos de policia a les properes generacions que sigui "referència" per al país. "Hem de treballar les necessitats pròpies i ajudar la resta d'institucions", ha afirmat.Trapero també ha subratllat el problema de la marihuana, que és creixent a Catalunya. "La marihuana és una droga que afecta els joves i entra las domicilis, és font d'economia submergida i té derivades de violència", ha dit Trapero, que ha demanat "eliminar-ne el tràfic" i es vol una societat segura i sana. En aquest sentit, ha assegurat que es treballarà juntament amb el Departament d'Interior per "explorar vies de resolució" d'aquest problema.Abans de la major ha intervingut el president de la Generalitat,, que no ha pogut assistir a l'acte per compromisos d'agenda, però ha enviat un missatge a través de víde. Aragonès ha donat "ple suport" als Mossos com a policia que defensa "els drets i llibertats" de la ciutadans de Catalunya. El president ha remarcat els reptes que han d'atendre els agents i ha recordat que la ciutadania valora positivament la tasca de la policia, i ha assegurat que es del Govern es dona "tot el suport" als Mossos per continuar garantint la llibertat i la seguretat dels ciutadans.El president ha situat la feminització del cos com un dels punts que cal millorar, igual que la necessitat de seguir dotant el cos de recursos materials i personals per prestar el servei. "Teniu al vostre costat tot el Govern i les institucions de Catalunya", ha assegurat, i s'ha compromès a millorar les condicions de treball del cos i aconseguir els instruments necessaris per afrontar els reptes en matèria de seguretat.L'acte, previst per les 12h, ha començat amb uns minuts de retard amb el lliurament. Després dels mesos més durs de la pandèmia, el cos ha recuperat aquest any el Dia de les Esquadres per reivindicar la vocació i la tasca dels Mossos. Des del cos s'ha fet un reconeixement als servidors públics que han treballat per fer front a la Covid-19, i també els que han mort per la malaltia. Fora del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), l'espai que ha acollit l'acte del Dia de les Esquadres, el conseller d'Interior i el director general dels Mossos han passat revista a la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra, i també s'han exposat els vehicles de què disposa el cos, especialment l'helicòpter.

