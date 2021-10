Aliança pancatalana per guanyar la batalla de l'ús social de la llengua

hmm

Per Tomppa el 22 d'octubre de 2021 a les 13:29 2 1

No ho se com dir-vos ... aneu al cami totalment equivocat ... que cal en favor del català es CAPITALISME ... no pas els governs dient la gent que es indiferent si la gent parli en català o castellà o que es una riquesa renunciar el català ... com això, que cal es centenars de millions d'euros per invertir a la cultura en català, cal implicar empreses grans que siguin esponsors d'youtubers etc. que joves poden guanyar bona vida fent ximpleries en català ... si segur que un munt d'aquestes faran pas al castellà després pero si no hi ha diners per crear en català ... tot converteix a una religió ... i ei, deixeu de regalar la música de franc, una bona qualitat de la música la gent consumeix i pagar amb molt de gust ... ah i aquesta cultura de subvencionar les traduccions de pàgines web etc. si us plau també, que cal es que els català parlants RENUNCIA utilitzar serveis en castellà, ha de ser més rendibles als empreses crear contingut als català parlants que no pas com actualment, amagar el butó català algun racó perque reben la subvenció per fer-ho quan 99% de la gent no ni farà cap l'esforç de canviar la llengua ... ai tanta teatre no feia ni en Pujol em sembla ... el món no es canvi des de la política sinó amb els diners i capital ... ah, cal crear l'escoles en català, immersió ha de només als castellà parlants! No enteneu ni que es l'immersió!