El PSOE i el PP acorden situar al TC la jutge que volia condemnar Trapero

serà, si no hi ha sobresalts d'última hora, magistrada del(TC). Fins ara, presidia la sala penal de l'Audiència Nacional, vella coneguda dels processos judicials vinculats amb el procés català. De fet, Espejel va ser la presidenta del tribunal que va jutjar el major dels Mossos d'Esquadra,, i la cúpula d'Interior durant el referèndum de l'1-O.El tribunal va acabar absolent els encausats , però Espejel va defensar la condemna contra Trapero en un vot particular en el qual va insistir que el major i els dirigents governamentals que acompanyaven l'exconsellervan planificar "deliberadament" la votació de la tardor del 2017.En el seu vot particular -l'absolució no va ser per unanimitat-, Espejel va considerar que el major dels Mossos i, exdirector general de la policia catalana, se'ls hauria d'haver condemnat per sedició. La jutge entenia que tots dos coneixien l'estratègia del Govern deper fer el referèndum de l'1 d'octubre. En el seu escrit, argumentava que els Mossos no només no van impedir la votació sinó que van implicar-se en l'actuació de la Generalitat per fer-la possible. Al seu entendre, la policia catalana, dirigida per Trapero i Soler, no van posar obstacles al referèndum.El Tribunal de Comptes, protagonista els últims mesos per la causa contra l'acció exterior de la Generalitat, també renova noms. I hi destaquen dues aportacions vinculades al. En concret, entre els 12 membres, hi ha els de, professor de la Universitat de Barcelona (UB) i exmembre del consell nacional dels socialistes catalans, i, també professora de la UB i gerent tributària de la

