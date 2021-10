El calendari laboral del 2022 tindrà 12 festius: quan es podrà fer pont?

L'anytindràlaborables que serana Espanya, dels quals 8 són comuns a totes les comunitats autònomes, segons el calendari laboral elaborat pel Ministeri de Treball i publicat aquest dijous pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).A Catalunya n'hi ha dos que cauen en divendres i tres en dilluns, que permetran allargar el cap de setmana; mentre que hi ha tres dijous i dos dimarts festius, que part dels treballadors podrien aprofitar perD'aquests 12 dies, set són festes estatals no substituïbles: Any Nou, Divendres Sant, Assumpció de la Verge, Festa Nacional d'Espanya, Tots Sants, Dia de la Constitució Espanyola i la Puríssima. A més d'aquests set festius, totes les comunitats celebraran Reis (6 de gener).L'any vinent cauen en diumenge la Festa del Treball (1 de maig) i Nadal (25 de desembre). També són festius a Catalunya els dies 6 i 24 de juny i el 26 de desembre.Aquests són els, als quals cal sumar els dos festius locals, que decideixen els ajuntaments, no són recuperables i es poden consultar per municipi aquí Dissabte(Cap d'any)Dijous(Epifania del Senyor)Divendres(Divendres Sant)Dilluns(Dilluns de Pasqua)Dijous(segona Pasqua)Divendres(Sant Joan)Dilluns(Assumpció de la Verge)Dimecres(Festa Nacional d'Espanya)Dimarts(Tots Sants)Dimarts(la Constitució)Dijous(la Puríssima)Diumenge(Nadal)Dilluns(Sant Esteve)​​

