Torna l’a peu dret i laobre, de la mateixa manera que ho fa la cultura, el comerç, les universitats, l’esport a l’aire lliure i els congressos. Però, què passa a les escoles? Cada classe és un grup bombolla que no pot barrejar-se dintre del centre educatiu.i a l’hora de l’quan comparteixen espai amb altres grups.Ara, la comunitat educativa es divideix entre compartir la visió del Departament de Salut o deixar les mascaretes a casa davant lesque comporta, un debat que es troba sobre la taula entre les escoles i lesDes de la Generalitat es va publicar un pla d’actuació perquè els centres educatius garantissini als professionals basat en les dades del curs passat., el que suposa un 5,3% del total d’alumnes de Catalunya infectats i un 5,7% dels professionals.A partir de les estadístiques i de les evidències científiques, les quals conclouen que "el col·lectiu de les escoles és de baix risc, especialment pel que fa a l’afectació clínica", es determina quei que totes les escoles han d’assegurar tres pilars fonamentals. En primer lloc, és, cal mantenir lafora del grup classe i, per últim, hi ha d’haver una. La mascareta obligatòria ha generat debat, més encara després que el conseller de Salut hagi afirmat que, si tot va bé, a la primavera es podrà retirar i que Madrid ja ho hagi fet.Les mesures decretades per la Generalitat han generat debat entre la comunitat educativa, les famílies i els professionals de la salut.de segon de primària de l’de Tarragona, assegura que l’ús de les mascaretes afecta la comunicació: "Costa que m’entenguin perquè no em veuen la boca, a mi també m’és complicat entendre’ls a ells".de primària de la mateixa escola, tampoc creu que calgui aquesta mesura perquè "són molt petits i les aules estan ventilades". Però fins a quin punt es ventilen les aules correctament?, doctor en física i professor de matemàtiques de la URV, treballa en un grup de recerca epidemiològica i pensa que "no hi ha hagut la gestió adequada pel que fa a la ventilació, ja que no s’ha fet la inversió necessària". Tot i que l’expert és del parer de, és "imprescindible" portar mascareta a les aules perquè "és la mesura de prevenció més econòmica que tenim".De la mateixa manera,, opina que "el més important en aquests moments és aconseguir una bona ventilació i que per això cal invertir en mesuradors de CO2". Els dos especialistes estan d’acord quan diuen quea l’hora de decidir, ja que "és una franja d’edat que no està vacunada". Segons Arenas, però, aquesta és "la població a qui afectaria el virus".Famílies d’alumnes de primària coincideixen amb els experts.d’un alumne de l’escola Pau Delclòs, està convençuda que "la situació hauria d’avançar, però alhora cal garantir un altre tipus de mesures com l’espai i sobretot la ventilació:". Per altra banda,d’un infant del mateix centre, considera que "l’ús de la mascaretaencara que es barregin les bombolles, perquè fora de l’escola, al parc, juguen tots junts"., sempre amb mascareta, durant l’hora del pati o mantenir les classes separades, com a l', és decisió de cada escola.d'aquest centre, apunta que les relacions a l’hora del pati "és el que més costa" per als infants, ja que "no poden relacionar-se amb amics i amigues de la classe veïna".Entre el col·lectiu de pares, però, també hi ha diversitat d’opinions:, creu que "per consciència social" sí que. Davant de Dafrance,sobretot durant els mesos vinents "per fer front a la grip".d’una nena de cicle superior de l’escola concertada de la Rambla Nova, argumenta "que els menors de 12 anys encara no estan vacunats i".A la porta de l’escola Pau Declòs,de dos alumnes del centre, pensa que “a les escoles hi ha molt de contacte, les famílies encara tenen por i els contagis encara estan presents” i que per tant “ésper treure les mascaretes”. De la mateixa manera que els dubtes ded’un estudiant de segon, a viure una “sisena onada” la fa decantar per l’ús de la mascareta.En canvi, mentre esperava que sortís el seu fill de l’escola,, creu que per "comoditat és". Així com, qui defensa que la incidència va a la baixa i. En aquesta línia es planteja l’opinió de les: "No s’entén que a les escoles, on la pandèmia té menys afectació, hi hagi més mesures de protecció i més dures”, destacade la Federació. La flexibilitat de les mesures en diversos àmbits excepte l’educatiu fa preguntar-se a Tascón siPer altra banda, des de l’AFFAC consideren que l’ús de mascaretes afecta negativament a l’aprenentatge dels alumnes en etapes primerenques, sobretot en l’àmbit de la comunicació, ja que “els nens no capten el llenguatge no verbal i dificulta el coneixement de la llengua i el vocabulari, segons estudis”. En alguns casos la mesura de. De tota manera, la representant de l’AMPA del centre,a la situació portant mascaretes transparents perquè la nena pugui llegir els llavis”.Qui tindrà l’última paraula, però, serà el, qui va assegurar a Rac1 que "la mascareta és la mesura de prevenció més important" i que els nens a les aules "seran el primer col·lectiu a retirar-les". Així i tot, el conseller considera que cal ser "cauts" i tenir en compte "els mesos de grip" que tornaran a conviure amb la Covid-19, però no es descarta retirar la mesura al llarg del curs.Aquesta previsió coincidiria amb les declaracions d'Arenas, qui creu que "tot depèn de com evolucioni la pandèmia a escala global, però".​​

