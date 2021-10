El Barça s'assegura el futur: Ansu Fati, renovat fins al 2027

VÍDEO. Flaixos, abracades i somriures a les oficines del Barça entre Ansu Fati, la família i els directius.



Vis @mireiaruizsera pic.twitter.com/guN2jNJYFI — LaTdT (@LaTdT) October 20, 2021

Gest molt important delper assegurar-se el seu futur al terreny de joc. El club ha anunciat aquest dimecres després del partit contra ella renovació fins ald'. Així doncs, elblaugrana seguirà lligat a la disciplina blaugrana per les pròximes sis temporades i amb unade 1.000 milions d'euros.La firma, segons ha avançat La TDT de Catalunya Ràdio, s'ha produït instants després d'acabar el transcendental partit deque els blaugranes han guanyat per 1-0 i dies abans del no menys rellevantcontra el. Flaixos, abraçades i somriures han estat protagonistes de la firma oficial.L'acte públic de la presentació del nou contracte serà aquest dijous a partir de les 12 hores. La renovació va en la línia de mantenir les peces claus ide l'equip, com ja es va fer amb l'acord per la continuïtat del centrecampistafins alamb una clàusula de rescissió també de

