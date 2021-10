El pla de la CUP: demorar l'entrada en vigor dels pressupostos per assolir un acord

Complir amb el pacte d'investidura

El conseller d'Economia,, va assolir un compromís: que els nousde la Generalitat. La puntualitat perseguida per Giró en l'aplicació dels comptes és una novetat, perquè el Govern no ha aconseguit que es complís el calendari en la darrera dècada. I el conseller va fer un altre anunci aquest mateix mes d'octubre al Parlament: que l'executiu aprovaria els pressupostos -abans de la seva tramitació parlamentària- en els primers dies de novembre , termini que també ha fet seu el president,. Però, ara mateix, el doble objectiu perilla.La, soci prioritari del Govern per validar els comptes, veu "verd" un pactei ja treballa amb l'escenari que se'n demori la seva entrada en vigor més enllà del primer dia del nou any. Així ho detallen adiverses fonts coneixedores de les negociacions, tant de les intencions de l'executiu com de la formació anticapitalista, ara mateix l'únic grup parlamentari que entra en l'equació de les converses, perquè elno hi estan implicats.Per què la data del 9 de novembre ha pres rellevància? Perquè ja s'ha conjugat al Govern com aal consell executiu, per bé que a Economia es remet sempre al concepte "principis de novembre". A més, complir amb el termini d'inicis de mes facilitaria arribar amb marge suficient al Parlament per validar els comptes i tenir-los operatius amb l'arrencada del nou exercici. A Economia són partidaris de no acumular retards itambé vol accelerar la interlocució amb la CUP per assolir una entesa abans que s'afrontiEls anticapitalistes han tingutamb els republicans -amb intervenció directa d'alts càrrecs de Palau per atendre els acords de la investidura- i també s'han produïti el seu equip des de principis de setembre. Uns contactes amb els socis del Govern -amb continuïtat en el ple d'aquesta setmana a la cambra catalana- que no han servit per madurar. Almenys, cap de definitiva. I el temps corre.La CUP ha reclamat reiteradament que es compleixin, com a mínim, lesd'Aragonès. I això inclou concrecions en la carpeta d'i la de-en l'esforç pressupostari a l'atenció primària o els canvis al 061-, que es voldrien estendre al. Fonts anticapitalistes admeten dificultats manifestes per assolir avenços, de la mateixa manera que han topat amb un "no" de Giró en l'increment de la En el ple del Parlament del 6 d'octubre , el conseller d'Economia ho va deixar clar. "No augmentarà l'impost sobre el patrimoni ni pujarem els impostos a les empreses familiars", va dir l'encarregat de formular un projecte de pressupostos. La CUP havia reclamat que es modifiqués l'amb una rebaixa del mínim exempt, la limitació a l'acumulació per despossessió, la creació d'una figura impositiva per qui tingui més de 10 milions d'euros i l'augment delsque afectés els contribuents amb ingressos superiors als 60.000 euros.Dues qüestions centrals més en l'acord d'investidura entre ERC i CUP, que els anticapitalistes consideren que no s'han vehiculat com caldria, han tingut protagonisme en la sessió de control al Parlament d'aquest dimecres . El diputatha demanat que cessin lescontra manifestants independentistes i també ha reclamat avenços en elpensat per a famílies vulnerables. Pellicer ha retret a Aragonès que el protocol traslladat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja hagi quedat descartat per part de la instància judicial. A la CUP ha provocat malestar que la comunicació sobre aquest fet no hagi arribat del mateix executiu sinó, de forma indirecta, del Col·legi d'Advocats.Eldels pressupostos és, doncs, una. Al Govern encara es prioritza un pacte previ amb la CUP abans de portar els comptes al consell executiu, però els anticapitalistes no veuen clars els tempos. Qualsevol entesa s'hauria de validar eni no es preveu, ara mateix, una resolució tancada a l'esprint.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor