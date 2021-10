El Govern fixa una aposta per les renovables que permeti descarbonitzar Catalunya el 2050

Impulsar un canvi de paradigma energètic desde ja. Aquest és l'objectiu que s'ha fixat el Govern presidit peri que s'ha de traduir en una. "La transformació verda és urgent i inajornable", ha advertit el president de la Generalitat. La Conferència Compromís 2030, Horitzó 2050, pronunciada a dues veus amb la consellera d'Acció Climàtica,, ha estat concebuda com el pròleg delde Catalunya, que es pretén que pivoti en la implicació del territori i de la ciutadania i la complicitat del món rural El repte és ambiciós, i així ho ha reconegut Jordà: "Hem de fer en nou anys el que no s'ha fet en 140 anys". En xifres, passa per reduir ende cara al 2030 i arribar a la neutralitat l'any 2050. Entremig, l'any 2040, s'hauria de produir, segons ha dit el president, l'. A nivell legislatiu, el primer pas serà la modificació del decret llei d'energies renovables i durant el primer semestre del 2022 l'executiu té previst aprovar laLa diagnosi que fa el Govern és que Catalunya ve dede les energies renovables a Catalunya, que ha atribuït a les "pressions" rebudes i a una agenda energètica "capitalitzada i subordinada" a la indústria dels combustibles fòssils, acceleradora del canvi climàtic. Reconeixen, a més, que el territori s'ha sentit "menystingut" i que s'ha de fugir d'un model centrat en els macroproductors que fomenta la"Entenc que hi hagi", ha reconegut Jordà tot adreçant-se a alguns ciutadans que s'han atansat a l'acte a l'Edifici Imagina de Barcelona amb pancartes sota el lema "renovables sí, però no així". No es tracta, ha dit, només d'aprofitar el sol i el vent per generar energia neta, sinó també de fer-ne partícip la ciutadania. Aragonès ha llançat quina seria la conseqüència de no liderar aquest canvi de paradigma: "El risc que aquesta transició no la fem nosaltres serà que ens la facin des de fora, i seguint amb el modelque ha predominat fins ara".L'anomenadaés un dels eixos estratègics del pla de Govern que capitaneja Aragonès juntament amb la transformació "justa, feminista i plenament lliure". Així ho va exposar el president durant el debat de política general. De fet, la creació específica de la conselleria d'Acció Climàtica es va dissenyar amb vocació d'avançar cap a un model de descarbonització gràcies, en bona part, a la injecció de recursos que suposaran els fons europeus.Elper tirar endavant el decret -haurà de ser avalat pel Parlament- ha estat primordial per a la conselleria, més després de constatar que l'impacte d'aquestes instal·lacions ha provocat protestes a les comarques més afectades. Els dos socis del Govern -ERC i Junts- han pactat el contingut del decret, i a més, Jordà es mostra fermament convençuda que la CUP avalarà la proposta que l'executiu porti a la cambra catalana. Tot i que amb el suport dels anticapitalistes i la consegüent majoria independentista n'hi hauria prou, des de l'executiu també s'està perseguint el vot favorable del PSC i dels comuns. Tant els socialistes, amb la diputada, com els comuns ambhan seguit la conferència.Més enllà de la negociació política, el principal actor del decret és el. El missatge és prou clar en un dels seus punts: "El nou model energètic de Catalunya ha de ser sostenible i respectuós amb el territori, i s'ha de desenvolupar de forma acordada i amb la cooperació de tots els agents territorials". Les queixes que s'han plantejat en els darrers mesos tenien a veure amb el desequilibri territorial en el repartiment de les instal·lacions eòliques i solars promogudes per empreses per assolir els objectius d'energies verdes.

