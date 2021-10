"Siconformen un govern, ho pagarem els de sempre", va argumentar Otegi segons el diari basc. El líder de l'esquerra abertzale va dir que cal que la coalició al govern espanyol duri encara sis anys més per donar temps al seu espai polític a "enfortir posicions" i "solucionar el tema dels presos" per a la qual cosa cal "introduir un canvi legislatiu".Otegi va insistir que, si es demostra que amb el govern "més progressista que pot existir a Espanya", el tema dels presos segueix sense solució i tampoc es dona resposta a la "qüestió nacional", el moviment independentista podrà demostrar davant la ciutadania basca i Europa que "cap govern ho farà"., va dir, segons recull el mitjà basc.hagi demanat perdó "de tot cor" a les víctimes d'ETA en una declaració insòlita i sense precedents. El mateix Otegi, en nom de la coalició d', va confessar en una roda de premsa que el dolor provocat per la banda terrorista "no s'hauria d'haver produït mai". Otegi i el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, van trencar definitivament amb la banda armada i van compartir el seu compromís "per les vies pacífiques i democràtiques" amb les societats basca, francesa i espanyola.Quan se celebren deu anys de laels dos representants majoritaris de l'esquerra abertzale van voler mostrar el seu penediment per tot el mal provocat per la violència d'ETA i van tenir unes paraules "per a absolutament totes les víctimes" i així poder, en les seves paraules, "transitar cap a una pau duradora".