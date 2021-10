Junts i ERC s'encallen al Parlament: enganxada per la taula de diàleg i els pressupostos de l'Estat

La incomoditat de la CUP

Lai elshan tornat a evidenciar les discrepàncies entreen la sessió de control al Parlament. Seguint el mateix esquema que fa dues setmanes, el cap de files de Junts a la cambra,, ha reclamat al president de la, negociar de manera conjunta els pressupostos estatals amb cinc línies mestres al cor de les converses: fons Covid, cogestió dels fons europeus, defensa del català en l'audiovisual, traspàs de-tot i que el vicepresident havia expressat just el contrari només uns minuts abans - i garanties de compliment d'inversió per l'Estat.La resposta d'Aragonès ha tornat a ser, com fa dos dimecres, de no comprometre's amb la negociació conjunta i, de passada, ha demanat a Junts que s'incorpori a la taula de diàleg. En contra del que és habitual, Batet ha fet ús del torn de rèplica per demanar que s'aixequi elals dirigents del partit que Aragonès no va incloure en la mesa de negociació, en especial Jordi Sànchez i Jordi Turull . El president ha declinat respondre'l i aquí ha acabat l'intercanvi entre ERC i Junts, que s'ha produït en el primer ple amb tots els diputats a la cambra després de l'aixecament de les restriccions."La voluntat de diàleg i de negociació hi és des del primer dia", ha indicat el cap de files del partit deal Parlament just després d'escoltar com Aragonès demanava que l'acompanyessin i li "fessin costat" en el procés de negociació. "Per ajudar en aquest procés, és millor ser-hi", ha indicat el president de la Generalitat. Batet també ha fet constar que l'independentisme, en els termes actuals, no es pot posicionar a favor dels comptes estatals perquè "no són bons" per a Catalunya., ha apuntat el dirigent de Junts, que ha apuntat que caldria un "avenç" en la resolució del conflicte per tal de virar cap al suport als pressupostos de Pedro Sánchez.Els comptes han estat protagonistes de la sessió. Arran d'una pregunta delsque reclamava fer viable el projecte formulat pel govern espanyol, Aragonès ha afirmat que "en aquests moments" dels pressupostos, tenint en comptedel 2021, que se situava en el 13% de la inversió prevista a Catalunya en el primer semestre de l'any . "Necessitem garanties de compliment", ha insistit el president català."El que diguin els pressupostossi no va acompanyat d'una garantia d'execució", ha recalcat Aragonès en la seva intervenció a l'hemicicle. "Si vostès estableixen una garantia d'execució, serà un pas endavant", ha reblat, dirigent-se a la líder parlamentària d'En Comú Podem,. Aragonès ha destacat que, ara mateix, els comptes són "".Albiach, que ha subratllat que el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2022 suposaran una "execució pressupostària", ha demanat al Govern que presenti un pla per fer possible el, que negociï millores als comptes espanyols i que prepari uns pressupostos catalans que apostin per les. El president de la Generalitat li ha recordat que aquest mateix dimarts el seu executiu va validar l'assumpció del servei de Rodalies de Lleida , amb una inversió de 150 milions que tindran traducció en els pròxims comptes.Aragonès ha insistit en la falta de "garanties d'execució" dels pressupostos de l'Estat en la resposta a la pregunta parlamentària de. El líder del PSC ha retret al Govern que encara no hagi presentat a la cambra els comptes de la Generalitat, i ha demanat "seriositat" i "rigor" al president. Aragonès ha respost a Illa que els pressupostos catalans es tramitaran a principis del mes de novembre i que serandefensat aquest setembre.Laha centrat la intervenció, protagonitzada per, en les acusacions de la Generalitat contra manifestants independentistes, i també en elpensat per a famílies vulnerables. Les dues qüestions tenen rellevància en l'acord al qual van arribar els anticapitalistes amb ERC per a la investidura d'Aragonès. Pellicer ha indicat que el Govern "" els manifestants, i ha posat de manifest que el 25 de novembre hi ha set activistes que seran jutjats per haver-se mobilitzat el 30 de gener del 2018, dia de la investidura fallida de. El diputat de la CUP, en aquest sentit, ha retret al president que la Generalitat reclami dos anys de presó als acusats. "Estarà al costat de la Fiscalia?", li ha preguntat Pellicer, que també li ha demanat si preferia fer costat als bancs i als "especuladors" en matèria d'habitatge i de desnonaments.Pel que fa a la primera carpeta, Aragonès ha indicat que preferia no pronunciar-se sobre casos concrets de manifestants, però ha recalcat que s'ha actuat des de la "". I, en matèria de desnonaments, el president ha insistit que "la pilota és a la teulada del(TSJC)", a qui s'ha enviat un nou protocol per evitar llançaments. Pellicer ha assenyalat que aquest protocol ja ha quedat descartat, perquè així ho ha determinat el mateix TSJC als afiliats al Col·legi d'Advocats en una comunicació feta aquesta mateixa setmana. "Es pot apel·lar a la responsabilitat i a la millora del protocol", ha volgut remarcar Aragonès.El president també ha volgut rebatre el pronòstic del Cercle d'Economia , fet la setmana passada, segons el qual Catalunya es dirigeix cap a la "irrellevància" si no hi ha un canvi en el plantejament que fa el Govern per al futur del país. Ho ha fet en resposta a, cap de files de, que ha provat d'assajar la nova estratègia de "moderació" fent una crida a la societat civil per forçar un canvi al país que desallotgi l'independentisme del Palau de la Generalitat. Aragonès li ha retret les queixes contra l'Ajuntament de Barcelona, perquè en el seu moment Ciutadans va fer costat acom a alcaldessa a través de, i ha tret pit per lesque es registraran aquest 2021 malgrat l'impacte de la pandèmia.Aragonès ha defensat la gestió del conseller d'Interior,, arran d'una pregunta d'(PP), que ha retret la tebior del departament en l'aplicació de polítiques de seguretat. El president català ha destacat la inversió al cos dels-ha citat la suma de nous vehicles policials i la incorporació de més agents- i també ha recordat al dirigent popular que el suport a la "seguretat ciutadana es demostra amb fets". "Davant dei la corrupció, ii les seves mentides, si el conseller Elena és un cursi, jo també ho soc", ha raonat Aragonès.

