Doss s'han repartit els. Es tracta d'un premi concedit pel Gremi de Pastissers de l'Escola de Pastisseria de Barcelona, que es concedeix cada any a un de diferent i que(Baix Camp).Els dos guardonats són. La decisió del jurat es va fer pública ahir en un acte al Gastronomic Forum Barcelona, a la Fira de Barcelona.Per primera vegada, enguany s'ha premiat no només el panettone tradicional, sinó el que inclou xocolata, una variant cada cop més consumida pel públic. En totalPer tal de concursar-hi, havien de lliurar dos exemplars de panettone de fruita -amb llimona o cedre, taronja i panses- amb una corona de sucre i un pes d'entre 1.050 i 1.150 grams. En la variant amb xocolata, aquesta podia ser negra o amb llet, però com a mínim havia de disposar d'un 40% de cacau, i el pes havia de ser similar. En el premi s'ha valorat l'aspecte, la forma, la textura, l'olor i el gust.Cada cop es consumeix més panettone a Catalunya i per això probablement els dos premiats pertanyen a forns afincats aquí.i que per això ha acabat pujant de preu.El consum del panettone es concentra als mesos de desembre i gener, aprofitant les festes nadalenques, si bé és cert que cada cop arriben més aviat i a molts comerços ja se'n poden trobar a l'octubre. Originari d'Itàlia,

