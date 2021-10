Omella, sobre les investigacions dels abusos a l'Església: «Els mitjans inciten a un sexe lliure»

🔴 Joan Josep Omella, cardenal arquebisbe de @SeminariBcn i president de la @Confepiscopal



"Els mitjans de comunicació inciten a un sexe lliure. No ens ajuda" pic.twitter.com/wmQkzwxdkx — Aquí Cuní (@AquiCuni) October 19, 2021

El president de la, ha carregat contra els mitjans de comunicació perquè inciten a un sexe lliure i això dificulta el combat contra els abusos sexuals als menors. En una entrevista a l'de la Cadena Ser, el bisbe de Barcelona assenyala "per difondre uns valors "que van en contra del respecte a l'altra persona i el respecte a una sexualitat humanitzada".Omella, preguntat per la reacció contundent dela la investigació de l'església francesa sobre els casos d'abusos sexuals de les últimes dècades, ha volgut "compartir el seu dolor i patiment amb les víctimes". A la pregunta sobre si els seus precedents van encobrir als religiosos i membres de l'església pederastes ha assegurat que sent un "fàstic profund per a tots aquests fets".ha lamentat Omella. No obstant això, el líder de la Conferència Episcopal també ha considerat que la societat" i que per això mateixa es trasllada (i es fa responsable) a organitzacions com l'Església.De fet,ha demanat que la qüestió, "el debat", sobre els abusos sexuals a menors no s'ha de centrar de manera única en l'Església. "No ens ajuda", assegura Omella sobre aquests valors que diu que professen els mitjans de comunicació i la televisió. Ell mateix assegura que a l'estat espanyol cada diòcesi ha realitzat les seves pròpies investigacions, amb un òrgan extern que "ha ajudat a les més humils amb diversos recursos".

