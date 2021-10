La mesa del Parlament accepta el vot delegat de Lluís Puig

Laha acceptat, un cop més, el vot delegat de l'exconseller, exiliat a Bèlgica, amb els vots afirmatius dels representants de Junts, ERC i la CUP i el. Els socialistes van recórrer al Tribunal Constitucional amb l'argument que no es poden "incomplir sentències". De fet, els socialistes ja han anunciat que presentaran una petició de reconsideració.El PSC argumenta que hi ha unaen la qual s'hi consigna que les persones que tenen una ordre de detenció vigent sobre "diversos delictes" no poden gaudir de vot delegat. En el cas de Puig, exconseller de Cultura, disposa d'aquesta prerrogativa des de l'inici de la legislatura, tal com va decidir la mesa presidida perPuig, exiliat a Bèlgica des del 2017, va obtenir l'acta de diputat a les eleccions del 14-F. Exerceix des de la distància. En la primera votació de la legislatura, que és la que va permetre triar la mesa del Parlament, no va poder-hi participar perquè la mesa d'edat, amb majoria de PSC i Vox, ho va impedir. En el debat d'investidura de, però, ja va poder emetre el seu sufragi delegat en els portaveus de Junts. Bèlgica sempre ha denegat la seva extradició i ara està pendent de què diu la justícia europea sobre les euroordres en una carpeta gestionada perdes del Tribunal Suprem. Ara, amb la recuperació de tota l'activitat presencial al Parlament, Junts ha tornat a demanar la delegació del vot de Puig.

