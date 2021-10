Roben una marededeu de Queralt i la troben en venda al Mercat dels Encants

Unade fusta va ser robada aquest dissabte de la parròquia dede Barcelona, i l’han trobat aquest dilluns a punt de ser venuda al. Es tracta d’una figura de talla, d’uns 60 centímetres, que havia estat restaurada en els últims mesos pel berguedà. D’aquestes marededéus només n’hi haen tot el món: dues es troben al Santuari de Queralt i la restant era a Barcelona.La figura es trobava en venda al mercat a unpel valor que té, fet que suposava que es vengués en poca estona entre els antiquaris. Fou un amic del restaurador que es movia per la zona qui va. Aleshores, Cortina va notificar-ho als cossos policials per intentar-la recuperar en el temps més ràpid i evitar ser comprada, fet que hauria comportat la seva desaparició. L’actuació ràpida dels cossos va ser fonamental per a la recuperació de la marededeu.Roger Cortina ha explicat que la desaparició de la peça es va notificar el dissabte, en el moment que mossèn Bruno el va informar dede la parròquia. Arran d’aquí, el restaurador va sospitar que es pogués trobar al Mercat dels Encants, ja que qui fa “aquesta mena de furts es vol treure de sobre la figura ràpidament”. Allà va ser. S’espera que en els pròxims dies la figura pugui serde la parròquia de Sant Miquel de Sants de Barcelona.La figura de la marededeu de Queralt es troba a Barcelona des de fa anys per iniciativa de. L’entitat va promoure que la figura ocupés un racó en aquesta parròquia de la capital catalana.

