​El despoblament i la Catalunya buidada, a debat al CaixaForum Lleida

Despoblament i Catalunya buidada

Maria Sisternas Tusell (Barcelona, 1981)

Francesc Muñoz Ramírez (Conil de la Frontera, 1968)

Vanesa Freixa Riba (Rialp, 1977)

La pandèmia ha monopolitzat l'actualitat del darrer any i mig. Tanmateix, hi ha grans reptes i crisis que afecten tant el nostre país com el conjunt del món que cal abordar amb urgència. Per contribuir a fomentar el debat,organitza el cicle 4 Reptes Capitals Consisteixen quatre jornades temàtiques sobre despoblament, emergència climàtica, joves i tecnoètica, així com desinformació i nou periodisme. El primer acte del cicle, que compta amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, se celebrarà aquest dijous 21 d'octubre al CaixaForum Lleida L'equilibri territorial és un debat permanent i sense resoldre al nostre país. Els darrers anys ha continuat el procés de concentració de la població. Barcelona i les àrees metropolitanes han guanyat habitants mentre que comarques d'interior i de muntanya, on l'envelliment és acusat, n'han perdut. Una tendència que, aparentment, la pandèmia ha aturat: pobles i municipis mitjans han guanyat pes a les ciutats. És un miratge? Quin futur té la relació entre Barcelona i el malanomenat “territori”? És correcte parlar de Catalunya buidada? Tenen sentit encara les etiquetes rural i urbà?Aquestes i altres qüestions s'abordaran en la jornada del dijous 21 d'octubre al CaixaForum Lleida . Per fer-ho, es comptarà amb una conferència de l'arquitectai una conversa entre el geògraf, il·lustradora i activista rural.La jornada, que inclou esmorzar, és gratuïtat, però amb reserva prèvia per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i màster en Disseny Urbà i Ciències Socials per la London School of Economics. Entre 2010 i 2015, va ser directora de projectes d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment és responsable de, l'Agència de Continguts Urbans del Grup Mediapro. Redacten projectes d'arquitectura per a habitatges socials, participen en la redacció de diversos treballs urbanístics i desenvolupen solucions innovadores per a ciutats i organitzacions en matèria urbana. Entrevista a Maria Sisternas : “Hi havia una certa visió territorial, però la realitat ha estat vendre Barcelona».. Les seves línies de recerca se centren la dispersió de la urbanització, les dinàmiques urbanes i metropolitanes així com el paisatge, entre altres. Dirigeix l’Observatori de la Urbanització de la UAB i la col·lecció de llibres Paraula i Paisatge (Àmbit Editorial). També ha dirigit durant quinze anys el programa de màster internacional Master’s Degree in Landscape Intervention and Heritage Management (UAB-MUHBA). Ha publicat llibres com Urbanalización: Paisajes Comunes, Lugares Globales i ha comissariat exposicions com Arquitectures arran d’aigua, entre altres. Entrevista a Francesc Muñoz : “Redistribuir la població d'una altra manera hauria de ser una de les polítiques de país del segle XXI”.Es va formar en Belles Arts a Barcelona i, posteriorment, va tornar al Pallars per impulsar diversos projectes de dinamització territorial. Va ser directora de l'Escola de Pastors durant vuit anys i de l’associació Obrador Xisqueta. Des del 2017, instal·lada en una borda a 1.400 metres d'altitud, es dedica a la il·lustració i a la reflexió rural. Ha publicat el conte La Coloma, el Jan-roy i el misteri de Boumort, ha codirigit el documental El no a l'os i col·labora en diversos mitjans. També té un petit ramat d'una desena d'ovelles. Entrevista a Vanesa Freixa : “Som un país petit, però la Generalitat no coneix el territori”.