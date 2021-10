Catalunya registra la setmana amb menys morts de tota la pandèmia

CONTAGIS 997.256 (+174) INGRESSATS 345 (-2) UCI 91 (=) DEFUNCIONS 23.957 (+3) Rt 0,85 (+0,03) REBROT EPG 37

(=) VACUNACIÓ DOSI 1 5.946.872 (+665) DOSI 2 5.107.692 (+347) Actualització: 18/10/2021

Laja fa uns dies que es manté estable a Catalunya. Aquest dilluns s'han conegut les dades consolidades de la setmana entre el divendres 8 i el dijous 14 d'octubre i hi ha una xifra que destaca: ésEl Departament de Salut va declarar durant aquest període. Donant una ullada a l'històric es pot veure que les tres xifres anteriors són de 10 morts setmanals, una dada a què només s'apropen les setmanes del final de la quarta onada, a finals de juny del 2021.És cert, però, que hi ha dues xifres per sota d'aquests vuit. Són les setmanes de l'1 al 7 i del 2 al 8 de març del 2020. Això no obstant, cal recordar que en aquests moments encara no s'havia declarat la Covid-19 com a pandèmia i, per tant, les dades poden no ser 100% reals.Després d'un any i mig marcant rècords a l'alça, la pandèmia registra ara xifres positives en gairebé tots els seus indicadors. I és que els ingressats a lesse situen en xifres de, així com ho fan els. Tot i això cal tenir en compte que el percentatge de positivitat era més del doble d'alt que actualment.​​

