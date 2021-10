Podrem viure digitalment en català a l'era d'Instagram, els assistents de veu i els robots?

Hem substituït l'enciclopèdia pel buscador en xarxa, la finestreta de consultes per un robot que ens parla per telèfon, els taulells d'anuncis de feina per LinkedIn... Les llibretes de contactes telefònics ja ni es venen, els menuts de casa no saben què és enviar una carta amb segell i els àlbums de fotos s'han deixat d'omplir de records perquè Instagram permet publicar tants posts com es vulgui.Mòbils intel·ligents, internet, aplicacions, assistents de veu, robots, vehicles i habitatges intel·ligents, roba digital... Segons l'últim informe elaborat per l'Associació per la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC), amb dades recollides entre l'octubre i el desembre del 2020, la connexió mitjana a Internet per persona al dia és de 4 hores i 12 minuts, 17 minuts diaris més que en l'estudi del 2019.. I la llengua, com a tret identitari de les societats, hi juga un paper important.

Repte a repte, quina és la situació actual del català?

Oferta de llengua a les 10 pàgines webs, 10 xarxes socials i 10 aplicacions de missatgeria instantània més visitades a Catalunya. 2019 Foto: Llengua Gencat

L'època de la quarta revolució industrial

Futur esperançador

La força de la gent

"L'ús social del català és el que està pitjor, i a Internet, també". Ho diu aJoan Soler, coordinador de WICCAC, una plataforma independent per impulsar la normalització de l’ús de la llengua catalana a Internet. Com totes les llengües, sobretot les minoritàries, el català té tres reptes que ha d'afrontar per poder sobreviure en l'era digital a què ens endinsem a passes agegantades. Ha de ser present a les, això és, als dispositius amb què interaccionem; ser present als, és a dir, al món audiovisual , els llibres electrònics, els webs, etc., i ser-ho també a laHi ha un quart repte que també és rellevant i s'ha de tenir en compte: ser present en la recerca i el desenvolupament de lesEl català és, en general, present a les, o almenys així ho confirma l'estudi Navegantes en la Red de l'AIMC. Pel que fa a lesa Catalunya -Google, Facebook, Youtube, La Vanguardia, Twitter, Amazon, Live, El Periodico, El País i Loteriasyapuestas-. En el cas de lesmés utilitzades pels catalans -WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Google Talk, Telegram, Line, Instagram, Snapchat i Pidgin- ofereixen també la possibilitat de ser configurades en català. El: en aquest cas,que més ús tenen a Catalunya -Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Flickr, Tumblr, Badoo, Xing i Chat Hispano- permeten la configuració en català.Si ens fixem en l'ús concret de la llengua a la xarxa, aquest difereix molt segons la temàtica. El baròmetre de l'ús del català a Internet que elabora el WICCAC recull un úsde la llengua en webs d'àmbits com la, laque es veu contraposat per un ús, o gairebé inexistent, en eli dels. En una posiciós'hi poden trobar sectors digitals com els; lai leses troben en un nivell d'úsi lesi laen un nivell. "L'any 2002, una de cada tres webs oferien el català, ara ens trobem al voltant del 66%", explica Soler, alhora que avisa que el creixement està estancat des del 2015.Amb tot, les nou marques de telèfon mòbil més venudes a l'estat espanyol durant el 2019 -Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, BQ, LG, Sony, Motorola i OnePlus- incorporen el català. La pregunta és, però, si aquesta oferta es correspon amb l'ús que se'n fa. I la resposta és clara: no. L'Enquesta territorial TIC a les llars que elabora cada dos anys l'Idescat conclou quede la població configura el seu dispositiu mòbil en català. El mateix passa amb el sistema operatiu dels ordinadors: alel té configurat en llengua catalana. Destaca que aquest consum de català està estretamentacabats de l'usuari: ad'estudis,i ús del català al món online. Una dada que ho il·lustra: eltenen el sistema operatiu de l'ordinador en, mentre que només elopten per aquesta opció.Mig segle després, és l'hora d'una, la quarta. Després del vapor, l'electricitat i els ordinadors amb accés a internet, lai lessón actualment els motors potenciadors del canvi. Quin paper hi juga la llengua? És aquí on el català té un punt dèbil: les tecnologies del llenguatge més actuals no l'han incorporat, per ara."Processar el llenguatge natural" o "interpretar el que es diu o s'escriu per fer automàticament accions concretes". Això és, ben bé, el que fan les tecnologies del llenguatge com els correctors automàtics, els cercadors de respostes, la traducció automàtica o els assistents de veu. La catedràtica de tecnologies del llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra Núria Bel explica aque "l'ús a internet és una part vital del futur del català", però ara és moment d'anar més enllà. Segons l'InformeCat de 2020 elaborat per Plataforma per la Llengua,. Aquesta és una dada alarmant.", avisa Bel. I és que gairebé la meitat dels aplicatius més exitosos d'intel·ligència artificial funciona processant textos, és a dir, a partir del coneixement d'una llengua adquirit gràcies a grans quantitats de dades. Actualment, però, no hi ha un reconeixedor que transcrigui el català. El govern de la Generalitat fa temps que es mostra "interessat" a potenciar aquestes tecnologies i per aquest motiu ha impulsat l', elperi evitar-ne la desaparició en l'entorn virtual.El català està present als mòbils, les aplicacions, els webs. És necessari, com dèiem, que entri a formar part del nou món: el de la intel·ligència artificial i les tecnologies del llenguatge més avançades. El primer pas l'ha fet Google: el seu assistent virtual ja entén el català, però encara no el parla. Elper incloure la llengua catalana als assistents, segons explica l'enginyer de telecomunicacions i periodista Albert Cuesta, "".Així i tot, el comunicador avisa amb entusiasme que "en els pròxims mesos o anys". Cuesta, especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació i la comunicació, té la sospita que Google serà el pioner en incorporar el català al seu assistent de veu. "Això comportarà que els altres s'hi sumin per no quedar enrere", explica.Tot i considerar que hi ha dos problemes principals que afecten el progrés del català al paradigma digital, Cuesta es mostra esperançat: "". I és que la reticència inevitable que mostren les grans companyies a utilitzar la llengua catalana, que està molt lligada a la incapacitat normativa que Catalunya té sobre l'ús d'aquesta al món digital, sovint va acompanyada de massa tolerància per part dels catalans. Una tolerància que es tradueix en canviar d'idioma quan veiem que el nostre interlocutor no ens entén, en ser inactius per protegir la llengua o en mostrar poc interès quan naveguem per internet i ens conformem amb la versió en castellà per mandra a buscar el selector d'idiomes."Fa setze anys, tenir web era símbol de ser digital; ara no és suficient i l'objectiu és aconseguir plataformes que interactuïn amb nosaltres en català". Ho diu aGenis Roca, president de la fundació puntCat, mentre ha recordat que si volem que el món digital interactuï en català "hem d'actuar". Roca ha comparat la feina a fer actualment amb la que Pompeu Fabra va fer al segle XIX: "Necessitem crear un". I és aquí on entra la funció de la fundació puntCat: ajudar a la construcció d'aquest "diccionari" que ells consideren un "" i "". La xifra és de fins a. Una inversió que, un cop feta, es podrà recuperar gràcies a la venda del projecte a les grans companyies de la indústria digital. I és que segons Roca, aquestes empreses estan "obsessionades" per oferir contingut el més personalitzat possible i "no hi ha res més personalitzat que un contingut en la mateixa llengua".És important tenir en compte que gran part de les posicions que eldarrerament dins delhan estat gràcies a la. Un exemple el trobem amb la, que inclouen dinou anys. Segons dades recollides per l'InformeCat 2020 de Plataforma per la Llengua, la Viquipèdia, a més, esdevé la Wikipediaen una classificació que inclou fins a 295 idiomes.També hi ha eliniciat perper ajudar a ensenyar les màquines com parlen les persones. En aquest sentit, Albert Cuesta reivindica el paper de la societat que milita constantment per la llengua catalana: "".