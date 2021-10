«La innovación en la gestión de la cultura», de Lluís Bonet i Manel González-Piñero

Lluís Bonet (Barcelona, 1959) és professor titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, especialitzat en gestió, política i de la cultura. És director del Programa de Gestió Cultural de la UB des de 1989 i té una llarga trajectòria docent i com a investigador. Ha organitzat i impartit jornades, col·loquis i seminaris a nivell internacional, i ha ocupat càrrecs en diverses institucions internacionals, com el de President del European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC), Vicepresident de l'Assotiation of Arts Administration Educators (AAAE) i de la Cooperativa ABACUS, i ha estat membre Membre del consell de l'Association of Cultural Economics International (ACEI) i del Club de cultura Tr3sC.



Manel González-Piñero és professor adjunt de la Facultat d'Economia de la UB, on imparteix l'assignatura de Creació, Gestió i Avaluació de projectes culturals i també dóna classes del Màster en Gestió Cultural. Actualment també és cap d'innovació del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).