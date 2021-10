L'esquerra abertzale demana perdó a les víctimes d'ETA: «No s'hauria d'haver produït mai»

CAS | Declaración del Dieciocho de Octubre.



ha demanaten una declaració insòlita i sense precedentsen nom de la coalició d'EH Bildu i Sortu, ha confessat en una roda de premsa que el dolor provocat per la banda terrorista "no s'hauria d'haver produït mai". Otegi i el secretari general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, han trencat definitivament amb la banda armada i han compartit el seuamb les societats basca, francesa i espanyola.Quan se celebren deu anys de la, els dos representants majoritaris de l'esquerra abertzale han volgut mostrar el seu penediment per tot el mal provocat per la violència d'ETA i han volgut tenir unes paraules "per a absolutament totes les víctimes" i així poder, en les seves paraules, "transitar cap a una pau duradora".i des d'aquest sentiment sincer afirmem que mai hauria d'haver-se produït, no pot satisfer ningú que tot allò passés. [...] Hauríem d'haver arribat abans a Aiete", ha afirmat Otegi des del Palau d'Aiete -justament on es va celebrar la conferència fa deu anys-. Tots dos representants de l'esquerra abertzale han volgut constatar que el procés de pau que s'ha viscut al País Basc ha estat fructífer "gràcies a tota la societat basca", sense excepcions.Aquesta declaració contundent, quan van demanar perdó per a totes aquelles víctimes "que no havien tingut res a veure amb el conflicte". El fet de demanar perdó a les víctimes d'ETA era un dels requisits principals que es reclamava a les formacions polítiques abertzales per avançar en el procés de pau.La líder de Podem,ha destacat que les declaracions d'Otegi són "un pas sense precedents" de l'esquerra abertzale, que posa "en el centre el dolor de les víctimes d'ETA, reconeixent que mai s'hauria d'haver produït i que les vies pacífiques són l'únic camí possible".ha dit en una piulada a Twitter. Pablo Iglesias, exvicepresident del govern espanyol, també ha volgut valorar les declaracions abertzales.D'altra banda, el portaveu d'ERC al Congrés,, també ha celebrat que "avui és un gran dia" i ha dit que les reaccions a les paraules d'Otegi faran distingir entre "bones o males persones". La diputada del PP al Congrés i presidenta dels populars a Navarra,, ha afirmat també a Twitter que Otegi és una "xacra per a la democràcia" i ha argumentat que "sentir el dolor de les víctimes és incompatible amb presentar terroristes com a herois i defensar la impunitat dels assassinats no resolts".

