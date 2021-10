La CUP situa la comissió del model policial com l'«auditoria» que Interior no ha fet mai

Un "mecanisme de control extern, independent i amb capacitat de sanció"

La dirigent de la CUP Dolors Sabater ha dit que la comissió d'estudi sobre el model policial ha de ser l'"auditoria" que el Departament d'Interior mai no va arribar a fer. L'exconseller Miquel Buch va dir, després de la protestes de la sentència d'ara fa dos anys i de les polèmiques actuacions policials, que es duria a terme "l'auditoria més gran de la història" dels Mossos. Van passar els mesos i únicament es va suspendre un agent de sou i feina, més enllà de la cinquantena d'investigacions que es van obrir per aquells fets. Aquests resultats no van complir les expectatives, i els anticapitalistes confien que la comissió al Parlament serveixi per "aconseguir fites que fins ara no s'han aconseguit".La comissió es posarà en marxa de manera "imminent" i estarà presidida per Sabater. "El debat que s'ha obviat massa temps ha de prendre una rellevància important aquesta legislatura", ha dit la diputada, i ha insistit que cal un "gir de 180 graus" en el marc de les polítiques de seguretat i d'ordre públic. Per això, la comissió ha de dotar "eines de control" sobre la feina dels serveis públics de seguretat, especialment quan es fa control de l'ordre públic. "Els mecanismes no estan funcionant", ha constatat Sabater. Aquest és un posicionament compartit per moltes entitats dels drets humans, com Irídia o Alerta Solidària. Així, malgrat que el Parlament va prohibir l'ús de pilotes de goma, s'han continuat buidant ulls i duent a termes pràctiques contràries als protocols."Aquestes pràctiques necessiten una revisió profunda i prendre decisions si volem avançar cap a un model policial realment democràtic. Els cossos policials han de posar al centre de la seva activitats la defensa dels drets fonamentals de la població", ha dit Sabater. La CUP s'ha qüestionat al servei de qui actuen els serveis de seguretat o quin model de seguretat apliquen i Sabater ha posat d'exemple el cas del dret a l'habitatge. "La policia defensa els interessos dels especuladors i no el dret a l'habitatge de la gent", ha apuntat.Alhora, ha defensat millorar el control de les males praxis policials. "La comissió serà contra la impunitat, en defensa dels drets i per una seguretat al costat dels febles", ha dit. Tractarà quatre aspectes que articularan el debat. D'una banda, es parlarà de les bases de dades amb informació sobre activistes i els sistemes de vigilància i seguiment . "S'ha d'aturar la persecució contra la dissidència i la criminalització de la protesta", ha afirmat Sabater. En una segon bloc també s'abordarà una revisió del model d'ordre públic, i en tercer lloc, la transparència en la informació interna d'Interior i dels cossos policials. "Llum i taquígrafs", ha avisat Sabater.Un quart bloc, que la dirigent de la CUP ha qualificat de "novedós", serà per analitzar la creació d'un "mecanisme de control extern i independent" sobre l'actuació dels cossos policials. Serà un mecanisme que tindrà "capacitat de sanció" davant les males pràctiques. "No hi ha millor defensa dels servidors públics que ser estricte amb les males praxis. La població ha de tenir la certesa que les males pràctiques seran detectades i sancionades, i això ara mateix no passa", ha remarcat Sabater, i ha reivindicat aquests mecanismes externs de les denúncies. "Volem tenir-ho ja, i això ho treballarà la comissió", ha dit.La qüestió afectarà tant afectes interns dels Mossos com externs, i per la CUP és un tema "clau". "Representa que el Departament d'Interior deixi de tenir aquests mecanismes dins les seves competències i passin a ser externes", ha explicat Sabater. Per tot plegat, la comissió serà "una eina important" per avançar en el canvi de model policial. Durarà un any i la CUP confia que aconsegueixi el seu objectiu. "Hi haurà resultats i propostes concretes que tiraran endavant", ha deixat clar Sabater.

