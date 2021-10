Una coneguda marca de ginebra, sense stock a Catalunya

Des d'aquest divendres s'han aixecat la majoria de restriccions imposades per evitar la propagació de la Covid-19 a Catalunya i això, entre d'altres coses, ha suposat que l'oci nocturn obrís fa una setmana . Ara, una setmana després amb, s'ha detectat un pI la raó no ha estat perquè hi ha hagut, sinó perquè hi haa tot el món, segons ha explicat l'Ara. En la informació del diari han consultat diversos locals i han apuntat que, una afirmació que ha corroborat un dels portaveus de la companyia a l'Estat."Estem tenint dificultats de transport, com la majoria d'empreses", ha assenyalat el representant de la multinacional, que forma part del grup Pernod Ricard, encara que sense precisari garantint la distribució tant bon punt es va rebent el producte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor