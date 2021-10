Pedro Sánchez aquest dissabte al Congrés del PSOE. Foto: ACN

Sánchez arma l'executiva amb ministres: De "SuperBolaños" a Montero

La portaveu del Grup Socialista al Senat,, la diputada al Congrés, el waterpolistai el membre d'UGTrepresentaran ela la nova executiva que surt del 40è Congrés Federal del PSOE, segons ha pogut saber l'ACN. Els socialistes catalans aconsegueixen d'aquesta manera incrementar de tres a quatre els membres a la direcció de l'equip de Pedro Sánchez, que haurà d'alinear l'aparell de Ferraz amb Moncloa i posar a punt el partit cap a les eleccions del 2023. La nova direcció socialista incorpora sis ministres del govern de Sánchez i crea la secretaria de Reforma Constitucional que pilotarà el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños.Els noms s'han donat a conèixer després de la reunió que el cap de l'oposició al Parlament,ha mantingut ambaquest dissabte a. De fet, Sánchez s'ha reunit amb tots els barons socialistes abans de comunicar la composició de la llista que sotmetrà ara a votació.Previsiblement els més de 1.000 delegats de les diverses federacions del PSOE -80 del PSC- aprovaran la nova executiva per una amplíssima majoria durant la clausura d'unplàcid on l'abraçada entre Felipe González i Sánchez ha tancat el cercle de la reunificació del partit.La nova delegació del PSC a l'executiva del PSOE estarà encapçalada per Eva Granados, que arriba a la cúpula del partit com a membre nata com a portaveu del PSOE al Senat. Continua d'aquesta manera una trajectòria que l'ha portat del Parlament de Catalunya –on va ser vicepresidenta segona- a assumir la màxima representació dels socialistes a la cambra alta i, paral·lelament, a exercir de portaveu de la comissió que ha organitzat el congrés del PSOE a València.Granados desembarca a la direcció del partit acompanyada de la diputada del PSC per Lleida al Congrés Montse Mínguez, que seràMínguez va ser portaveu del PSOE a la Comissió de Pressupostos al 2020 i és vocal tan a la Comissió d'Hisenda com a la Diputació permanent. També és ponent de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.El tercer membre és el waterpolista i periodista Víctor Gutiérrez Santiago, membre de la selecció espanyola i del Club Natació Terrassa. S'encarregarà de la. És graduat en Periodisme i Comunicació Audiovisual per la Universitat Rey Juan Carlos.El quart representant del PSC a l'executiva socialista és el secretari general de la Secció Sindical d'UGT i treballador de la Seat Manuel García Salgado, que actuarà com aSalgado és una persona molt pròxima al secretari general d'UGT, Josep María Álvarez, que aquest dissabte ha intervingut al Congrés del PSOE per recordar que cal derogar de manera "urgent" la reforma laboral de Mariano Rajoy.El PSC suma d'aquesta manera un representant a les quatre cadires que ja ostentavena l'executiva que va sortir del Congrés del 2017.L'executiva que surt de València és més reduïda que la que ha funcionat en els últims quatre anys, que tenia 49 membres. Aleshores –quan acabava de guanyar les primàries a- Sánchez va haver de fer equilibris entre les diverses federacions.Tots quatre s'integren a un equip de Sánchez presidit de nou percom a vicesecretària general icom a secretari d'Organització. La nova executiva té una mitjana d'edat de 47 anys, 10 menys que l'última, amb un 60% de dones i representació de tots els territoris.Sánchez ha situat a l'executiva sis ministres després de canviar els estatuts del partit per eliminarSón el ministre de la Presidència,, a qui encarrega la secretaria de Reforma Constitucional i Nous Drets; la ministra de Sanitat,, com a secretària de Sanitat; la ministra de Ciència,com a secretària de Ciència; la ministra d'Hisenda,, la ministra d'Educació,, i la portaveu i de Política Territorial,, les últimes tres com a vocals.L'executiva tindrà com a portaveu el diputat per Jaén –i funcionari del Cos Nacional de Policia-, i amb el sevillàcom a responsable de Política Municipal.serà la secretària d'Igualtat,xercirà de secretari d'Acció Electoral ia Relacions Institucionals i Justícia.serà secretària d'Estudis i Programes, ide Política Internacional.El valenciàserà secretari de Transports,de Memòria Democràtica,de Repte Democràtic isecretària de relacions amb la UE.serà secretari de Transició Ecològica,de Transformació Digital,de Cultura i Esports, isecretari per al Pacte de Toledo.esdevé secretària d'Indústria, Comerç i Turisme,secretària de Formació,d'Educació i FP,és secretària de Moviments Socials, Diversitat i Gent Gran.de Transparència i Regeneració,l d'Emprenedoria i Impacte Social, id'Agricultura.serà secretària del PSOE a l'Exterior, isecretari de Polítiques Migratòries i Refugiats.

