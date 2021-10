El PSOE renuncia de nou a la República i només aposta per més «transparència» de la monarquia

Elha acabat frenant les esmenes sobre laque havien presentat al Congrés Federal les Joventuts del País Valencià, Madrid, Andalusia, Castella Lleó i Balears. Proposaven –entre altres- obrir una comissió d'investigació sobre les activitats del rei emèrit al Congrés o donar veu als ciutadans per decidir sobre el model d'Estat.La ponència marc que surt delreferma "de forma clara i contundent" els "valors republicans i democràtics" del partit, però "alhora que confirma la seva lleialtat al pacte constitucional de 1978 que va contribuir a la nostra democràcia i que garanteix els drets i llibertats de la ciutadania espanyola".El document polític també fa referència a la "rendició de comptes de totes les institucions de l'Estat, inclosa la", però recorda que aquesta "" que s'exigeix "coincideix amb la voluntat manifestada pel cap d'Estat", el rei Felip VI. De fet, el document no cita en cap moment"Laque s'hagués pogut produir a qualsevol instància política comporta un dany gravíssim al funcionament de l'Estat, a la confiança de la ciutadania en les seves institucions i a la qualitat de la nostra democràcia", sosté el text, i "la justícia ha d'aplicar-se de manera igual per als qui vulneren la llei". "El PSOE confia en l'actuació independent de la justícia per determinar les responsabilitats que corresponguin en cada cas", conclou.De fet, divendres la vicesecretària general del PSOE,, ja va deixar clar que les esmenes presentades per les joventuts del partit i per Izquierda Socialista sobre la monarquia tindrien un recorregut curt a aquest conclave.En roda de premsa va recordar que "el PSOE és un partit que respecta el, del que vam ser pares i del que som garants cada dia, perquè és el pacte que garanteix els drets i llibertats, i en base a aquest principi estem treballant sobre les esmenes". En tot cas, va dir, "aquest és un debat històric en cada Congrés, i en cada Congrés el PSOE surt defensant la Constitució que ens va portar la llibertat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor